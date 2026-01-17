Svijet

Građani dočekali vojsku: Slavlje na ulicama Alepa FOTO

Objavljeno prije 1 sat

Građani Alepa i okolnih područja slavili su na ulicama nakon što su sirijske vladine snage preuzele kontrolu nad desecima gradova i sela na sjeveru zemlje, dok su se kurdske snage povlačile istočno od Eufrata prema sporazumu kojim je izbjegnut izravan sukob.

Građani Alepa i okolnih područja izašli su na ulice kako bi slavili ulazak sirijskih trupa u desetke gradova i sela na sjeveru zemlje nakon što su se kurdski borci povukli u skladu s dogovorom kojim je cilj bio izbjeći krvavi sukob između suparničkih snaga.

Danima su se sirijske trupe okupljale oko skupine sela zapadno od vijugave rijeke Eufrat i pozivale kurdske Sirijske demokratske snage (SDF), koje su tamo bile stacionirane, da prebace svoje snage na suprotnu obalu rijeke.

Zapovjednik SDF-a Mazlum Abdi rekao je da će se njegove snage povući rano u subotu ujutro na područje istočno od Eufrata , kao gest dobre volje, ostavljajući rijeku kao crtu fronta između sirijskih vladinih trupa na zapadu i kurdskih snaga na istoku.

Do subote u podne, sirijske trupe su preuzele kontrolu nad glavnim gradom Deir Haferom i okolnim selima, čije je stanovništvo pretežno arapsko, prema vojnim izjavama.

„Hvala Bogu. Bili smo raseljeni deset godina – prvo pod al-Assadom, zatim pod SDF-om . Pobijedili smo ih, Božjom snagom i snagom nove Sirijske arapske vojske “, rekao je jedan od građana.

U izravnom obraćanju kurdskoj zajednici, sirijski predsjednik Ahmed al-Shara pozvao je u petak na jedinstvo i odbacivanje onoga što je nazvao “narativama pobune”.

„Našem kurdskom narodu: ne vjerujte narativima o podjelama. Tko god vam naudi, naš je protivnik. Želimo ono što je najbolje za Siriju – njezin razvoj, prosperitet i jedinstvo“, rekao je Al-Shara.


