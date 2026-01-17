Građani dočekali vojsku: Slavlje na ulicama Alepa FOTO

Građani Alepa i okolnih područja izašli su na ulice kako bi slavili ulazak sirijskih trupa u desetke gradova i sela na sjeveru zemlje nakon što su se kurdski borci povukli u skladu s dogovorom kojim je cilj bio izbjeći krvavi sukob između suparničkih snaga.

Danima su se sirijske trupe okupljale oko skupine sela zapadno od vijugave rijeke Eufrat i pozivale kurdske Sirijske demokratske snage (SDF), koje su tamo bile stacionirane, da prebace svoje snage na suprotnu obalu rijeke.

الأطفال لا يكذبون..

فرح أهالي دير حافر في ريف حلب بعودتهم إلى منازلهم بعد تأمين المدينة من قبل الجيش العربي السوري pic.twitter.com/tiT3eQDwhw — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) January 17, 2026

Zapovjednik SDF-a Mazlum Abdi rekao je da će se njegove snage povući rano u subotu ujutro na područje istočno od Eufrata , kao gest dobre volje, ostavljajući rijeku kao crtu fronta između sirijskih vladinih trupa na zapadu i kurdskih snaga na istoku.

Do subote u podne, sirijske trupe su preuzele kontrolu nad glavnim gradom Deir Haferom i okolnim selima, čije je stanovništvo pretežno arapsko, prema vojnim izjavama.

„Hvala Bogu. Bili smo raseljeni deset godina – prvo pod al-Assadom, zatim pod SDF-om . Pobijedili smo ih, Božjom snagom i snagom nove Sirijske arapske vojske “, rekao je jedan od građana.

U izravnom obraćanju kurdskoj zajednici, sirijski predsjednik Ahmed al-Shara pozvao je u petak na jedinstvo i odbacivanje onoga što je nazvao “narativama pobune”.

„Našem kurdskom narodu: ne vjerujte narativima o podjelama. Tko god vam naudi, naš je protivnik. Želimo ono što je najbolje za Siriju – njezin razvoj, prosperitet i jedinstvo“, rekao je Al-Shara.

