Ovo su četiri moguća scenarija za Grenland

Očekivalo se najgore: sastanak predstavnika Grenlanda i Danske s američkom administracijom održan je u sjenci prijetnje Sjedinjenih Država nasilnom aneksijom, ali i još svježeg sjećanja na poniženje koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doživio prije godinu dana u Bijeloj kući.

Predstavnici Grenlanda i Danske sastali se sa američkom administracijom. Foto Tanjug/AP

Do toga, međutim, u Vašingtonu nije došlo. Obje strane su se prije svega složile – da se ne slažu. Ipak, odlučeno je i da se formira radna grupa koja bi nastavila razgovore o budućnosti Grenlanda.

Koji su sada mogući scenariji?

Scenario 1: Vojno preuzimanje

Američki predsjednik Donald Tramp ovu varijantu stalno pominje. U sposobnost američke vojske da brzo zauzme ostrvo niko ne sumnja.

SAD su već sada vojno prisutne na ostrvu, ali sa relativno malim brojem vojnika u bazi “Pitufik” na sjeverozapadnoj obali.

Prema navodima danskog ministra spoljnih poslova, tamo je stacionirano oko 200 američkih vojnika.

To vjerovatno ne bi bilo dovoljno za brzu operaciju – eventualni napad morao bi da se izvede snagama koje dolaze spolja. Važnu ulogu bi pritom imala Druga flota američke mornarice, čije je područje djelovanja sjeveroistočni Atlantik.

Planovi za takav scenario već se razrađuju u Pentagonu, a odgovarajući nalog Tramp je izdao odmah po završetku akcije hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Međutim, ako bi SAD napale Grenland, radilo bi se o napadu na jednu članicu NATO, čime bi se aktivirao mehanizam kolektivne odbrane iz ugovora Alijanse. To može, ali i ne mora nužno da podrazumijeva vojnu reakciju drugih država.

To bi, takođe, značilo da bi američki admiral morao da vodi operaciju NATO protiv SAD. Naime, SAD su trenutno nadležne za odbranu nordijskih zemalja – Finske, Švedske i Danske. Takav scenario bi, kako naglašava danska premijerka Mete Frederiksen, značio kraj NATO.

Scenario vojne intervencije za Trampa otvara čitav niz političkih pitanja.

Da li bi on to odlučio bez obzira na stavove sopstvene Republikanske stranke u kojoj ima mnogo pristalica NATO? Da li bi rizikovao gubitak američkih baza u Evropi? Ili upravo u sukobu oko Grenlanda vidi priliku da razbije NATO? Koliko visoko procjenjuje opasnost od vojnog sukoba sa državama-članicama Alijanse?

O tim pitanjima će se, po svemu sudeći, odlučivati prije svega u Bijeloj kući – a ne u zajedničkoj radnoj grupi s Danskom.

Scenario 2: Kupovina ostrva

Tramp je više puta jasno stavio do znanja da želi Grenland u vlasništvu SAD, a pritom je govorio i o “kupovini”.

Vašington je i ranije pokazivao interesovanje za ostrvo. Na primjer, nakon Drugog svjetskog rata, američka vlada ponudila je Danskoj zlato u vrijednosti od 100 miliona dolara. Do kupovine tada nije došlo.

Tramp je tu ideju ponovo pokrenuo već tokom svog prvog mandata, ali ne sa današnjom odlučnošću. Nakon pobjede na izborima 2024. godine vratio se ideji o preuzimanju ostrva, uz znatno jači naglasak na vojnu opciju.

Prema navodima američkih medija, opciju kupovine potom je konkretizovao državni sekretar Mark Rubio. Prema tim izvještajima, nedavne prijetnje nisu imale za cilj vojnu invaziju, već kupovinu.

List “New York Times” je, pozivajući se na zvaničnike, objavio da je Tramp zatražio ažurirani plan za kupovinu ostrva.

Novinska agencija Reuters nedavno je izvijestila da se razmatraju iznosi između 10.000 i 100.000 dolara po stanovniku, kako bi se oni pridobili za priključenje Sjedinjenim Državama. Kopenhagen i glavni grad Grenlanda Nuk te ponude brzo su odbili.

Bivši danski ministar za Grenland Tom Hojem, u intervjuu za njemački javni servis NDR je rekao: “Ko misli da se Grenlanđani mogu kupiti, taj ne poznaje grenlandsku dušu.”

Veze s Danskom su tokom vijekova bile bliske, često i porodične, što je oblikovalo kulturni identitet ostrva. Novčane ponude ljudi doživljavaju kao uvredu i reaguju s prezirom.

Scenario 3: Referendum o priključenju

Grenland je samoupravni dio Kraljevine Danske, ali ima pravo da se putem referenduma izjasni za nezavisnost. To bi mogao da bude korak ka dobrovoljnom priključenju SAD.

O toj mogućnosti nedavno je spekulisao republikanski senator Džon Kenedi.

Čini se da SAD pokušavaju da zabiju klin između Grenlanda i Danske i da podstaknu antidansko raspoloženje.

Krajem avgusta prošle godine danska televizija DR izvijestila je da vlada u Kopenhagenu procjenjuje da su američki državljani učestvovali u tajnim akcijama političkog miješanja na Grenlandu.

Tramp je takođe imenovao specijalnog izaslanika za Grenland, koji je ubrzo potom poručio da SAD žele direktno da razgovaraju sa Grenlanđanima o mogućem priključenju SAD.

Ipak, iako su mnogi Grenlanđani posljednjih godina sve naklonjeniji nezavisnosti od Danske, istraživanja javnog mnjenja su prošlog proljeća pokazala da je oko 85 odsto stanovništva protiv priključenja SAD.

Nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora formirana je široka koalicija, koja se tumači kao jasan znak odbacivanja pripajanja SAD.

Američki zahtjevi su, umjesto toga, Grenland dodatno približili Danskoj.

Premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen je poručio: “Ako bismo ovdje i sada morali da biramo, izabrali bismo Dansku, Kraljevinu Dansku, NATO i EU.” Zbog toga referendum ne bi bio najbolja opcija za SAD.

Scenario 4: Vojno jačanje Grenlanda i Arktika

Sporazum iz 1951. godine omogućava američkim oružanim snagama da koriste Grenland u vojne svrhe, uz obavezu da doprinose njegovoj odbrani.

Od tada su SAD izgradile više baza na ostrvu, od kojih je većina u međuvremenu zatvorena.

Ipak, sporazum im omogućava da u svakom trenutku ponovo znatno povećaju svoje vojno prisustvo.

Trampu, međutim, to očigledno nije dovoljno, jer svoje zahtjeve stalno opravdava prijetnjom koju navodno predstavljaju Kina i Rusija.

Da bi se riješili ti bezbjednosni problemi, više država NATO se posljednjih mjeseci izjasnilo za jače prisustvo Alijanse u regionu.

Evropski vojnici učestvuju u zajedničkoj izviđačkoj misiji više zemalja Alijanse, u kojoj učestvuje i njemački Bundesver.

Cilj misije je, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane u Berlinu, da se “ispitaju okvirni uslovi za moguće vojne doprinose podršci Danskoj u obezbjeđivanju bezbjednosti regiona”.

Za sada se misija smatra prije svega simboličnom – kao ponuda SAD, ali i kao znak solidarnosti unutar NATO.

Evropski vojnici u zajedničkoj izviđačkoj misiji više zemalja Alijanse na Grenlandu. Foto Tanjug/AP

Danska takođe planira da ojača svoje vojno prisustvo na ostrvu, i to u saradnji s NATO-partnerima.

Trenutno je na Grenlandu stacionirana jedinica Arktičke komande danskih oružanih snaga, koja je 2015. brojala oko 60 pripadnika.

Pored toga, na sjeveroistoku ostrva nalazi se patrolna stanica Daneborg, gdje je, između ostalog, smještena i izviđačka jedinica sa psećim zapregama.

Generalno, NATO je od početka rata u Ukrajini ponovo otkrio strateški značaj arktičkog regiona i pojačao napore da tome odgovori. Da li je to na kraju pravi cilj SAD – ili im to ipak nije dovoljno? Odgovor, čini se, neće zavisiti samo od vojnih razmatranja, prenosi Deutsche Welle.

