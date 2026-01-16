Grčka planira proširiti teritorijalne vode u Egejskom moru: Turska to neće mirno posmatrati

Grčka je već proširila svoje teritorijalne vode u Jonskom moru sa 6 na 12 nautičkih milja, nakon dogovora s Italijom, a s Egiptom je potpisala pomorsko razgraničenje u istočnom Sredozemlju. No izbjegavala je takve poteze u Egejskom moru.

Godine 1995. turski parlament proglasio je da će biti “povod za rat” (“casus belli”) ako Grčka jednostrano proširi svoje vode više od šest nautičkih milja u Egejskom moru, što je pozicija za koju Atena kaže da krši međunarodni pomorski zakon.

Odgovarajući na pitanja u parlamentu u petak, George Gerapetritis rekao je da se očekuje daljnje proširenje.

“Danas se naš suverenitet u Egejskom moru proteže na šest nautičkih milja”, rekao je Gerapetritis. “Kao što je postojao sporazum s Egiptom, kao što je postojao sporazum s Italijom, doći će i do (daljnjeg) proširenja teritorijalnih voda.”

Tursko ministarstvo vanjskih poslova nije bilo odmah dostupno za komentar. Grčka kaže da je jedino pitanje o kojem je spremna pregovarati s Turskom razgraničenje njihovih pomorskih zona, uključujući epikontinentalni pojas i isključivi gospodarski pojas.

