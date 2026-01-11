Svijet

“Uopšte nismo u krizi”

Objavljeno prije 1 sat

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da NATO “uopće nije u krizi”, samo nekoliko dana nakon što je američki Donald Trump udvostručio svoje prijetnje silom zauzimanja Grenlanda, potez za koji je Danska upozorila da bi značio kraj NATO-a.

„Mislim da stvarno radimo u pravom smjeru“, rekao je Rute novinarima tijekom posjeta Zagrebu, javlja Politiko .

Rutte je rekao da postoji “rizik da će Rusi i Kinezi biti aktivniji” u arktičkoj regiji, argument koji je Trump iznio kao objašnjenje zašto planira da SAD preuzme Grenland .

„Svi saveznici slažu se oko važnosti Arktika i arktičke sigurnosti, a mi trenutno raspravljamo… kako osigurati da pružimo praktične lekcije na temelju tih rasprava“, rekao je Rutte.

Rutte je pohvalio američkog predsjednika, navodeći da “Donald Trump čini pravu stvar za NATO” potičući sve članice da više troše na obranu kako bi izjednačile svoje troškove.

„Kao glavni tajnik, moja je uloga osigurati da je cijeli savez što sigurniji i zaštićeniji“, rekao je Rutte.


