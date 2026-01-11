Ukrajinski obavještajci: Ramzan Kadirov u teškom stanju, porodica se okuplja u bolnici?

Informacije o zdravstvenom stanju Ramzana Kadirova temelje se na izvorima iz Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine (GUO), piše Ukrajinska pravda.

Prema tim izvorima, Ramzan Kadirov se navodno nalazi u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji, gdje su se okupili članovi njegove obitelji, uključujući rodbinu koja je u zemlju stigla iz inozemstva. Takav razvoj događaja dodatno je potaknuo nagađanja o ozbiljnosti njegovog zdravstvenog stanja.

Ukrajinska vojna obavještajna služba također navodi da se, u kontekstu pogoršanja zdravlja čečenskog vođe, intenziviraju razgovori o mogućem nasljedniku na čelu Čečenije.

U tom kontekstu korištena je ironična formulacija da Ramzan Kadirov “stoji na ulazu u koncertnu dvoranu Josifa Kobzona”, izraz koji se u ruskom i ukrajinskom političkom žargonu koristi kao sarkastična aluzija na smrt ili neposrednu opasnost po život. Josif Kobzon, poznati ruski pjevač i otvoreni pristaša Kremlja, umro je 2018. godine.

Ukrajinska obrambena obavještajna služba (ODS) je prethodno u nekoliko navrata izvijestila o teškom, pa čak i terminalnom zdravstvenom stanju Ramzana Kadirova , uključujući i službene izjave svojih predstavnika.

Tako je 15. rujna 2023. glasnogovornik DIU-a Andrij Jusov izjavio da je Kadirov u iznimno teškom zdravstvenom stanju.

Dva dana nakon te izjave, na društvenim mrežama se pojavio video Ramzana Kadirova , koji je tada protumačen kao pokušaj poricanja navoda o njegovom zdravlju.

Međutim, nova izvješća ponovno su otvorila pitanje njegove sposobnosti da drži vlast i potencijalne tranzicije vlasti u Čečeniji, zaključuje Pravda.

Facebook komentari