Napadnuta Putinova rezidencija

Objavljeno prije 21 minuta

Ukrajinska vojska pokušala je napasti državnu rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina koristeći 91 dron, ali su ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili dronove, izjavio je danas ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

“U noći između 28. i 29. decembra, kijevski režim je izveo teroristički napad koristeći 91 bespilotnu letjelicu dugog dometa na državnu rezidenciju predsjednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti . Sve avione su uništili sistemi protivvazdušne odbrane ruskih oružanih snaga. Nije bilo izvještaja o žrtvama ili šteti od ostataka bespilotnih letjelica”, rekao je Lavrov, prema ruskoj novinskoj agenciji Tass (TASS).

Lavrov je ocijenio da je “kijevski režim prešao na politiku državnog terora” i rekao da će Rusija stoga preispitati svoju pregovaračku poziciju.

Istakao je da, uprkos napadu ukrajinskih dronova, Rusija ne namjerava da se povuče iz pregovora o okončanju rata u Ukrajini.


