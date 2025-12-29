Napadnuta Putinova rezidencija

“U noći između 28. i 29. decembra, kijevski režim je izveo teroristički napad koristeći 91 bespilotnu letjelicu dugog dometa na državnu rezidenciju predsjednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti . Sve avione su uništili sistemi protivvazdušne odbrane ruskih oružanih snaga. Nije bilo izvještaja o žrtvama ili šteti od ostataka bespilotnih letjelica”, rekao je Lavrov, prema ruskoj novinskoj agenciji Tass (TASS).

Lavrov je ocijenio da je “kijevski režim prešao na politiku državnog terora” i rekao da će Rusija stoga preispitati svoju pregovaračku poziciju.

Istakao je da, uprkos napadu ukrajinskih dronova, Rusija ne namjerava da se povuče iz pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

