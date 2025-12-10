“Obaviću poziv i rat će biti zaustavljen”

Tramp je u julu ove godine posredovao u postizanju sporazuma o prekidu vatre kako bi se okončale petodnevne borbe između dve susedne azijske države, navodi Rojters.

Međutim, tajlandski ministar spoljnih poslova izjavio je u utorak da ne vidi potencijal za pregovore u ovom pograničnom sukobu, dodajući da situacija nije pogodna za posredovanje treće strane.

Istovremeno, visoki savetnik kambodžanskog premijera Hun Manet rekao je Rojtersu da je njegova zemlja “spremna za razgovore u bilo kom trenutku”.

Govoreći u utorak na skupu u Pensilvaniji, Tramp je podsetio da je pomogao da se zaustave brojni sukobi uključujući i rat između Pakistana i Indije, Izraela i Irana, prije nego što je pomenuo i obnovljeni sukob u jugoistočnoj Aziji.

“Mrsko mi je da kažem da je ponovo izbio sukob između Kambodže i Tajlanda i da ću sutra morati da obavim telefonski poziv. Ko bi drugi mogao da kaže da će obaviti telefonski poziv i zaustaviti rat dvije veoma moćne zemlje, Tajlanda i Kambodže”, rekao je Tramp.

U sukobima prije uspostavljanja krhog primirja uz Trampovo posredovanje, poginulo je najmanje 48 ljudi i smatra se da su to bili najteži sukobi u novijoj historiji dvije susjedne zemlje.

Obe zemlje su saopštile da su evakuisale stotine hiljada ljudi iz pograničnih područja.

Kambodžansko ‌Ministarstvo odbrane saopštilo je da je od ponedeljka devet civila poginulo, a 20 ih je teško povrijeđeno, dok su tajlandski zvaničnici saopštili da su četiri vojnika poginula i da je 68 njih povrijeđeno.

