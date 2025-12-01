Svijet

Horor u Aziji, poginulo preko 500 ljudi: Užasne poplave samo odnose živote

5.6K  
Objavljeno prije 29 minuta

Indonezija, Malezija i Tajland trpe velika razaranja.

 Slušaj vest 02:02 Više od 500 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima uzrokovanih obilnim kišama u tri zemlje jugoistočne Azije, saopštili su danas zvaničnici, dok su tokom vikenda nastavljeni napori da se pomogne desetinama hiljada raseljenih ljudi. Indonezija, Malezija i Tajland trpe velika razaranja nakon što se retka tropska oluja formirala u moreuzu Malaka, izazvavši nedelju dana jakih kiša i snažnih udara vetra. MOGLO BI TE ZANIMATI [+18] Zabava, adrenalin i utakmice uživo - majstore, dokaži se u Premier sportskoj kladionici! Oglas Novi HITOVI svakog četvrtka! Oglas U Indoneziji je poginulo 336 ljudi, u Tajlandu 170, a Malezija je prijavila dve žrtve. Olujom pogođeno preko 4 miliona ljudi Spasilačke službe u zemljama jugoistočne Azije u nedelju još pokušavaju da pristupe mnogim poplavljenim područjima, čak i dok se voda povlači, a desetine hiljada ljudi evakuisano je u sve tri zemlje. Više od 4 miliona ljudi pogođeno je olujom, skoro 3 miliona na jugu Tajlanda i 1,1 milion na zapadu Indonezije, prema zvaničnim podacima. Odvojeno, preko Bengalskog zaliva, još 153 osobe poginule su u ciklonu u ostrvskoj državi Šri Lanka, saopštile su vlasti, dok se 191 osoba vodi kao nestala. Više od pola miliona stanovnika pogođeno je posledicama ciklona u celoj zemlji. BONUS VIDEO: 00:18 Nevreme rušilo drveće u Požarevcu Izvor: Kurir (Index/MONDO) Možda će vas zanimatiEX YUNestaće struja i voda, moguće poplave: Stanovnici ove zemlje hitno upozoreni zbog nevremena koje će zahvatiti i Srbiju superćelijska oluja (4).jpg SvetRazorne poplave u komšiluku, bujice odnose sve pred sobom, ima poginulih: Više stotina porodica evakuisano Poplave u Jablanici (1).jpg DruštvoRaste rizik od poplava u ovim delovima Srbije: Proglašena vanredna situacija, hitno upozorenje RHMZ Crna hronikaPetoro dece evakuisano kod Vranja: Ogromna poplava uništila više kuća (Video) Vatrogasci, spasioci, evakuacija dece, Vranje Prethodna vest Sledeća vest Tagovi azija poplave indonezija Pridruži se MONDO zajednici. Instagram Facebook TikTok Google News Reaguj Komentariši Pratite nas na Mondo Tema Ekonomija Pre 19 h "Zbog ovoga Srbi teško uštede": Dušan Uzelac za MONDO otkrio ključne savete za uspešnu štednju shutterstock_531522403 copy.jpg Reaguj 1 Društvo Hoće li biti snega za Novu godinu? Ristić za MONDO dao detaljnu vremensku prognozu za decembar i najavio ledene dane Ivan Ristić Reaguj 1 Ekonomija "Ako ovo primetite, prijavite inspekciji": Dragić za MONDO podelio ključan savet za kupovinu na Crni petak Marko Dragić iz NOPS-a o Crnom petku u Srbiji Reaguj 1 Ekonomija AI preuzima poslove brže nego što mislimo: Turinski za MONDO o tržištu rada u Srbiji, dao savet zlata vredan Miloš Turinski.jpg Reaguj 2 Društvo "E, kad ste iz Beograda za vas ću da imam!": Srpkinja letovala u Hrvatskoj, a jedno još nigde nije doživela hrvatsko primorje (8).jpg Reaguj 3 Najviše komentara 1 Velika pobeda Srbije u Sarajevu: Muk u Skenderiji u zadnjoj sekundi 29 2 Ostoja Mijailović otkrio sve o Željku Obradoviću i Partizanu: "Plakali su na sastanku, otišao je uz ove reči" 25 3 Vučić se oglasio o ostavci Žoca: "Pomogao sam da dođe u Partizan i nisam se više mešao" 22 4 Crvena zvezda posle 7 golova savladala OFK Beograd: Preokreti i drama u Zaječaru 20 5 Andrea Trinkijeri na klupi Partizana? Evo kako stoje stvari, postoje bar tri problema oko toga 13 Granlend noću Igra prestola u Kopenhagenu: Danska uvela "noćnu stražu“ zbog Trampovih poteza Kamioni na granici Profesionalni vozači kamiona i autobusa kao "obični turisti": Objašnjavamo kako EES utiče na ovu privrednu granu Advent Zagreb Sutra počinje advent u komšiluku: Ovo je sve što treba da znate o jednom od najpopularnijih božićnih vašara Mondo Naslovna Najnovije Sport Info Zabava Magazin Marketing Impresum Kontakt Pravila i uslovi korišćenja Politika o kolačićima Arhiva Politika privatnosti © 2025. MONDO, Inc. Sva prava zadržana.

Više od 500 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima uzrokovanih obilnim kišama u tri zemlje jugoistočne Azije, saopštili su danas zvaničnici, dok su tokom vikenda nastavljeni napori da se pomogne desetinama hiljada raseljenih ljudi, piše mondo.

Indonezija, Malezija i Tajland trpe velika razaranja nakon što se rijetka tropska oluja formirala u moreuzu Malaka, izazvavši nedjelju dana jakih kiša i snažnih udara vjetra.

U Indoneziji je poginulo 336 ljudi, u Tajlandu 170, a Malezija je prijavila dvije žrtve.

Olujom pogođeno preko 4 miliona ljudi

Spasilačke službe u zemljama jugoistočne Azije u nedelju još pokušavaju da pristupe mnogim poplavljenim područjima, čak i dok se voda povlači, a desetine hiljada ljudi evakuisano je u sve tri zemlje.

Više od 4 miliona ljudi pogođeno je olujom, skoro 3 miliona na jugu Tajlanda i 1,1 milion na zapadu Indonezije, prema zvaničnim podacima.

Odvojeno, preko Bengalskog zaliva, još 153 osobe poginule su u ciklonu u ostrvskoj državi Šri Lanka, saopštile su vlasti, dok se 191 osoba vodi kao nestala. Više od pola miliona stanovnika pogođeno je posledicama ciklona u cijeloj zemlji.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh