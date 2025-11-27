Francuska: Zatvorenici pobjegli zahvaljujući alatu koji im je dostavio dron

Prema izvještajima lokalnih medija, pozivajući se na sindikat Force Ouvriere, jedan bjegunac je 19-godišnjak koji se tereti za pokušaj ubistva i učestvovanje u zločinačkom udruženju. Drugi zatvorenik, star 32 godine, optužen je za prijetnje i teško nasilje prema supruzi. Oba muškarca bila su smještena u disciplinskom odjelu i nalazila se u potpunoj izolaciji. Nakon što su prerezali rešetke, navodno su pomoću deka savladali ogradu obloženu bodljikavom žicom.

Sindikat FO Justice saopćio je da mjesecima upozorava na pogoršanje sigurnosnih uslova u zatvoru u Dijonu. U objavi na Facebooku naveli su kako je uprava ignorisala njihove apele i, kako tvrde, “odlučila ostati slijepa za stanje na terenu”.

Incident se dogodio samo sedmicu nakon što je iz zatvora Rennes-Vezin pobjegao drugi zatvorenik tokom posjete planetariju, što je rezultiralo smjenom upravnika koju je naredio ministar pravosuđa Gerald Darmanin.

Tri zatvorska sindikata uputila su protekle sedmice kritike ministru, optužujući ga da resurse preusmjerava na borbu protiv trgovine drogom, dok zanemaruje probleme unutar zatvorskog sistema. Naveli su i da se ministar, prema njihovim riječima, više bavi vlastitim imidžem nego suštinskim reformama,pišu Vijesti

Francuski zatvorski kapaciteti već su dugo pod pritiskom: prema podacima Ministarstva pravosuđa iz jula, u zatvorima se nalazi oko 85.000 ljudi, iako je službeni kapacitet 62.509 mjesta. Prosječna popunjenost iznosi 135,9 posto, dok u 29 ustanova prelazi 200 posto.

Facebook komentari