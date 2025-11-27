PUTIN prvi put progovorio o LAVROVU

Predsjednik Rusije odbacio je kao besmislice glasine da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov “pao u nemilost”.
– To je besmislica, on nije pao u nemilost. On ima svoj raspored rada, javljao mi se, rekao mi šta će raditi i u koje vrijeme će to raditi – dodao je Putin.
