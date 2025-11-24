Svijet

Erdogan ga nagovorio? Putin progovorio o američkom planu

6.7K  
Objavljeno prije 14 minuta

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je telefonski razgovarao sa svojim turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom o ukrajinskom sukobu, američkim prijedlozima za mirovno rješenje i međusobnim pitanjima između Moskve i Ankare.

“Održana je razmjena mišljenja o situaciji oko Ukrajine, uključujući i u kontekstu američkih prijedloga za mirno rješenje”, priopćila je tiskovna služba Kremlja, izvijestile su RIA Novosti.

Putin je istaknuo da su američki prijedlozi , kako ih je pregledala Moskva, u skladu s razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci 15. kolovoza.

Izjavio je da bi “američki plan, u načelu, mogao predstavljati osnovu za konačno mirovno rješenje”.

Erdogan je, sa svoje strane, izrazio nameru da olakša proces pregovora i spremnost da obezbedi istanbulsku platformu.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh