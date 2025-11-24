Erdogan ga nagovorio? Putin progovorio o američkom planu

“Održana je razmjena mišljenja o situaciji oko Ukrajine, uključujući i u kontekstu američkih prijedloga za mirno rješenje”, priopćila je tiskovna služba Kremlja, izvijestile su RIA Novosti.

Putin je istaknuo da su američki prijedlozi , kako ih je pregledala Moskva, u skladu s razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci 15. kolovoza.

Izjavio je da bi “američki plan, u načelu, mogao predstavljati osnovu za konačno mirovno rješenje”.

Erdogan je, sa svoje strane, izrazio nameru da olakša proces pregovora i spremnost da obezbedi istanbulsku platformu.

Facebook komentari