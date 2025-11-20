Najveća austrijska stranka traži potpunu zabranu hidžaba u školama

Najveća parlamentarna stranka u Austriji, desničarska ekstremistička Slobodarska partija Austrije (FPO) u četvrtak je zatražila potpunu zabranu nošenja hidžaba u svim školama, poručivši da je plan koalicione vlade da se zabrana odnosi samo na djevojčice mlađe od 14 godina nedovoljan.U saopćenju za javnost, opoziciona stranka je pozvala poslanike da usvoje “zakon o zabrani političkog islama” i zatražila trenutnu obustavu ilegalne masovne imigracije.

– Marama je simbol političkog islama, potlačivanja i paternalizma nad ženama i zato nema mjesta u našim školama – navedeno je u saopćenju stranke gdje je još dodano:

– Prvo, nova masovna migracija mora biti odmah zaustavljena, a drugo, politički islam mora biti jasno zabranjen zakonom.

“Prvi korak”

FPO je reagirala na planove vladajuće koalicije, koju čine Narodna stranka Austrije (OVP), Socijaldemokratska partija Austrije (SPO) i liberalni Neos, da uvede zabranu marama za djevojčice mlađe od 14 godina, počevši od školske 2026/2027. godine.

Prema FPO-u, ova mjera može biti samo prvi korak.

FPO je na nedavnim nacionalnim izborima osvojio 28,8 posto glasova i postao najjača parlamentarna frakcija, a stranka je više puta kritikovana zbog dokumentirane islamofobne i rasističke retorike.

Izvještaj austrijske nevladine organizacije “SOS Mitmensch” je naveo snimak koji je podijelio lider FPO-a Herbert Kickl, prikazujući savremenu Austriju kao mračnu i zastrašujuću, uz sliku muslimana i crnaca kao prijetnji.

“SOS Mitmensch” je također ukazao na izjave članica Nacionalnog vijeća FPO-a Dagmar Belakowitsch i Susanne Furst, koje su muslimansku djecu u školama opisale kao “remetilačku” i predstavile ih u narativu koji je u skladu s ekstremno desničarskim tezama o “zamjeni stanovništva”.

Šokantan video

U februaru 2025. godine, imenovani općinski vijećnik FPO-a u Hohenbergu, u Donjoj Austriji, objavio je TikTok video u kojem je rekao: “Vi izbjeglice već znate gdje vam je mjesto: u peći”, dodavši: “Vi ‘Tschuschen’, vi i vaše porodice svi pripadate u komoru.”

“Tschuschen” je pogrdan izraz u austrijskom njemačkom jeziku za osobe porijeklom iz jugoistočne Evrope ili s Bliskog istoka. Referenca na “komoru” naširoko se tumači kao aluzija na nacističke gasne komore,piše Avaz

Video je završen time što je političar izveo Hitlerov pozdrav.

Facebook komentari