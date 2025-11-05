Snažan zemljotres pogodio Grčku: Potres se osjetio čak u Bugarskoj

Zemljotres jačine 4,7 stepena po Rihteru pogodio je Grčku u 08:16 časova, a osetio se i u Bugarskoj, piše Telegraf.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 12 kilometara zapadno od Ksantija.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.

Potres se dobro osjetio u Kavali, a javljali su se i građani Plovdiva i drugih bugarskih gradova, ističući i da je kod njih “dobro zaljulalo”.

“Mi smo na 5. spratu, dobro smo se drmali nekih 10 sekundi”, “Baš se jako osjetio kod nas”, “Mi smo u Sofiji, osjetilo se lagano podrhtavanje tla”, svjedočili su stanovnici brojnih gradova u Bugarskoj.

Grci kažu da su potres osetili i na ostrvu Tasos.

“Zaljulalo je u Limenariji”, “Kavala, dobro je zaljuljalo”,

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

