Gotovo milion ptica ubijeno u Njemačkoj zbog ptičije grupe

Institut Friedrich Loeffler (FLI) u ponedjeljak je saopštio da je širenje bolesti već uporedivo s prethodnom rekordnom 2021. godinom.

“Imali smo vrlo rani početak vala infekcija 2025. godine i sada moramo pričekati i vidjeti hoće li se i ranije smiriti”, rekla je glasnogovornica agencije za zdravlje životinja, čije je sjedište na otoku Riemsu u Baltičkom moru.

Infekcije visoko zaraznim virusom ptičje gripe H5N1 otkrivene su na 66 peradarskih farmi širom Njemačke od početka septembra, a gotovo milion ptica je preventivno ubijeno. Osim toga, pronađeno je gotovo 300 uginulih divljih ptica zaraženih virusom ptičje gripe.

Prema FLI-ju, ptičja gripa je 2021. godine pogodila ukupno 286 peradarskih farmi, zooloških vrtova i privatnih imanja.

Više od dva miliona domaćih životinja ubijeno je te godine. Ako se infekcija nastavi širiti istom brzinom, slične brojke se mogu očekivati ​​do kraja godine, rekla je glasnogovornica, prenosi N1.

