Gotovo milion ptica ubijeno u Njemačkoj zbog ptičije grupe

Institut Friedrich Loeffler (FLI) u ponedjeljak je saopštio da je širenje bolesti već uporedivo s prethodnom rekordnom 2021. godinom.
“Imali smo vrlo rani početak vala infekcija 2025. godine i sada moramo pričekati i vidjeti hoće li se i ranije smiriti”, rekla je glasnogovornica agencije za zdravlje životinja, čije je sjedište na otoku Riemsu u Baltičkom moru.
Infekcije visoko zaraznim virusom ptičje gripe H5N1 otkrivene su na 66 peradarskih farmi širom Njemačke od početka septembra, a gotovo milion ptica je preventivno ubijeno. Osim toga, pronađeno je gotovo 300 uginulih divljih ptica zaraženih virusom ptičje gripe.
Prema FLI-ju, ptičja gripa je 2021. godine pogodila ukupno 286 peradarskih farmi, zooloških vrtova i privatnih imanja.
Više od dva miliona domaćih životinja ubijeno je te godine. Ako se infekcija nastavi širiti istom brzinom, slične brojke se mogu očekivati do kraja godine, rekla je glasnogovornica, prenosi N1.