Zahtjev Hamasa: Imunitet za ljude u tunelima

Istovremeno, Al Jazeera izvještava da su Hamas i Izrael uključeni u izravne pregovore, piše “Jerusalem Post”.

Ovaj zahtjev otkriva da je IDF svjestan prisutnosti boraca Hamasa u tunelima u određenim dijelovima Gaze , što predstavlja kršenje sporazuma o prekidu vatre .

Prema izvješću “Army Radija”, skupina boraca posljednjih je tjedana ubila vojnike IDF-a i otvorila vatru na izraelske snage. Izraelski dužnosnici, kao ni Ured premijera i Ministarstvo obrane, još se nisu oglasili o tim optužbama.

Prema izvješću Al Jazeere, posrednici razmatraju operaciju prebacivanja boraca preko ” Žute linije “. Plan navodno uključuje korištenje vozila Crvenog križa za njihov izlazak iz tunela , uz izraelsko odobrenje.

Podsjetimo da je prošli mjesec IDF razmatrao ponovni ulazak u područja iz kojih se povukao upravo zbog Hamasovih kršenja prekida vatre.

Ovi pregovori odvijaju se u sjeni novog incidenta. Naime, kako je vojska objavila u nedjelju, borac Hamasa prešao je “Žutu liniju” i prijetio vojnicima IDF-a u tom području.

Izraelske zračne snage napale su i ubile lovca nakon upada. Vojska je također potvrdila da je počela postavljati fizičke oznake duž “Žute linije”, koja je uspostavljena kao dio sporazuma o prekidu vatre koji su posredovale Sjedinjene Američke Države.

Facebook komentari