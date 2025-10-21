Oluja stoljeća stigla na Jamajku, građani dobili dramatičnu poruku

Oluja je toliko moćna da će preoblikovati Jamajku za godine koje dolaze i mogla bi izazvati humanitarnu katastrofu. Jamajku nikada ranije nije pogodio uragan kategorije 5, a jedna agencija Ujedinjenih nacija opisala ga je kao „oluju stoljeća“.

Melissa je već odnijela sedam 16.40 – Ovo nije vrijeme za hrabrost

Desmond McKenzie, jamajčanski ministar lokalne uprave, pozvao je stanovništvo da iskoristi posljednje trenutke prije nego što Melissa pogodi otok kako bi pronašli sklonište.

“Još uvijek postoji mali prozor prilike”, rekao je. “Iskoristimo ga i iskoristimo ga mudro. Želim vidjeti više ljudi u skloništima.”

McKenzie je procijenio da se već oko 6.000 ljudi nalazi u skloništima na otoku.

Dodao je: “Jamajko, ovo nije vrijeme za hrabrost. Ne kladite se protiv Melisse – to je oklada koju ne možemo dobiti.”

McKenzie je rekao da je Jamajka spremna brzo reagovati na operacije potrage i spašavanja kad Melissa stigne.

“Imamo čamce, helikoptere – šta god treba”, rekao je.

Dodao je da je vlada opremila vojsku s nekoliko helikoptera.

“Jamajčanska vatrogasna služba također ima niz čamaca koji se mogu koristiti i na kopnu i na moru za akcije spašavanja i potrage.”

McKenzie je zaključio kako je ovo posljednje službeno obraćanje vlasti prije nego što Melissa pogodi otok, piše Sky News.

16.23 – Posljednja prilika da spasite život

Nacionalni centar za uragane (NHC) izdao je dramatično upozorenje stanovnicima Jamajke dok se otok priprema za katastrofalne udare vjetra uragana Melisse, koji sada pušu brzinom do 295 kilometara na sat.

“Posljednja prilika da spasite svoj život. Ovo je izuzetno opasna i po život prijeteća situacija! Sklonite se odmah!” – stoji u saopćenju NHC-a objavljenom u 10 sati po američkom vremenu.

Centar je upozorio da nepridržavanje uputa može dovesti do teških povreda ili smrti. Građanima se savjetuje da potraže zaklon u prostorijama bez prozora, što dalje od stabala i vanjskih zidova.

“Najbolje je imati što više zidova između sebe i vanjskog prostora. Pokrijte se madracem i stavite kacigu ako je imate, kako biste dodatno zaštitili glavu,” navodi NHC.

Melissa se u međuvremenu još više pojačala, a njezini su vjetrovi sada među najjačima ikad zabilježenima u historiji Atlantika.

16:03 – Vlasti upozoravaju: Stvari će postati “znatno gore”

Nastavljajući da upozorava stanovnike na razorne moguće posljedice, Thompson kaže da najgore tek dolazi.

“Možda mislite da ovaj sistem ne izgleda kao da ima veliku snagu”, kaže on.

“Istina je da je još uvijek prilično udaljen od obale.”

Dodaje da će, kako se oluja bude približavala, situacija postati “znatno gora” nego što je ljudi trenutno doživljavaju.

Odgovarajući na pitanja, jamajčanski ministar energetike i saobraćaja Daryl Vaz upitan je da li je rok za pripreme za Melissu sada istekao.

Kaže da je oluja “vrlo blizu”, ali da ljudi možda još uvijek mogu ojačati svoje domove, posebno vrata.

Također poziva građane da budu na oprezu i pokažu “krajnji oprez”.

Oko oluje trebalo bi da pogodi kopno oko podneva, kaže on, ponavljajući da ljudi ne bi trebali izlaziti napolje nakon 11:00 po lokalnom vremenu (17:00 u BiH).

15:41 – “Potražite zaklon odmah”: Nacionalni centar za uragane upozorava na “situaciju opasnu po život”

Izvještaj Nacionalnog centra za uragane (NHC) Sjedinjenih Američkih Država navodi da se uragan Melissa trenutno nalazi oko 70 kilometara (45 milja) od Jamajke, javlja BBC.

“Ovo je izuzetno opasna situacija koja ugrožava živote”, saopćio je NHC, upozoravajući stanovnike ostrva da “odmah potraže zaklon”.

Centar upozorava da bi nepravilno sklonište moglo dovesti do teških povreda ili gubitka života.

“Kako biste se zaštitili od vjetra, najbolje je da imate što više zidova između sebe i spoljašnjosti”, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je unutrašnja prostorija – po mogućnosti bez prozora i daleko od drveća koje može pasti – najbezbjednije mjesto u zgradi.

Također se savjetuje pokrivanje madracem ili nošenje kacige radi dodatne zaštite.

15:24 – Nestalo je struje, ali generatori još uvijek bruje, za sada

Kritična energetska infrastruktura u Kingstonu je u kvaru, a reporter BBC-ja je izvijestio kako je zujanje generatora sve što čuje.

“Imamo internet – ali i on radi na generatorima, tako da je samo pitanje vremena kada će i to nestati. Čekamo da saznamo kada će oluja zvanično pogoditi Kingston, ali to nećemo moći odmah saznati jer komunikacije otkazuju”, navodi Nick Davis.

Ljudi, dodaje, koriste satelitske telefone kako bi prenosili informacije onima koji se bave katastrofom – ali postoji velika mogućnost da će ova oluja ostati s njima još dugo.

15:05 – Melissa ponovno ojačala

Prema podacima Nacionalnog centra za uragane (NHC), uragan Melissa sada ima stalne vjetrove brzine 290 km/h, čime je još jednom ojačao i dodatno učvrstio status najmoćnije oluje na planetu ove godine.

Melissa i dalje ostaje razorni uragan pete kategorije, upozorila je meteorologinja CNN-a Mary Gilbert.

15:02 – Kako će izgledati udar uragana na Jamajci: Pakao vjetra i vode

Više informacija sada dolazi o tome šta bi se moglo dešavati na terenu na Jamajci, a potpredsjednik američke neprofitne organizacije United Cajun Navy, Brian Trascher, izjavio je da se uslovi „brzo pogoršavaju“ dok se uragan Melissa približava ostrvu. Trascher je u razgovoru sa Johnom Bermanom u emisiji CNN This Morning rekao da putanja ovog uragana kategorije 5 – „monstruozne oluje“ – znatno otežava napore za evakuaciju, jer se oluja pomjerila ka zapadu prije nego što je zastala.

„Izgleda da će se na kraju ponovo okrenuti ka sjeveroistoku,“ rekao je, dodajući: „Bilo je veoma teško bezbjedno rasporediti ljude unaprijed… kao da igramo ‘izbjegni loptu’.“

Trascher je pozvao stanovnike da se pripreme na razaranja koja Melissa najvjerovatnije donosi, ističući: „Ne postoji mjera opreza koja bi bila prevelika ili pretjerana… Brzine vjetra biće izuzetno razorne… opasne po život.“

Upozorio je ljude da obrate pažnju na predmete koji bi mogli biti podignuti i nošeni jakim udarima vjetra, jer će se pretvoriti u opasne projektile sposobne da probiju prozore i drvene konstrukcije. Trascher je takođe upozorio na opasnost od klizišta, savjetujući stanovništvo da potraže sklonište u betonskim objektima, na zavjetrinskoj strani brda i planina ili na većoj nadmorskoj visini kako bi izbjegli bujice,pišuVijesti

„Govorio sam o trilionima galona vode koji će biti izbačeni na planinsko ostrvo — a gravitacija će tu vodu voditi samo u jednom pravcu: nizbrdo,“ dodao je.

