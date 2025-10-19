Ovo je PUTINOV uslov za završetak rata

Putin nije uspio u potpunosti osvojiti ovaj teritorij 11 godina, a ukrajinske snage su dosljedno odbijale ruske napade , pa se smatra da je to područje glavna prepreka brzom napredovanju ruske vojske prema zapadu.

Putinova usredotočenost na Donjeck sugerira da nije odustao od svojih ranijih zahtjeva koji su zaustavili pregovore o sukobu, unatoč Trumpovom optimizmu u pogledu postizanja mirovnog sporazuma, rekli su neimenovani dužnosnici.

Trump se nije javno oglasio o Putinovom zahtjevu za predajom cijelog teritorija Donjecka .

Ruski čelnik je u razgovoru s Trumpom naznačio da bi bio spreman predati dijelove dviju drugih regija Ukrajine koje je djelomično osvojio, naime Zaporižja i Hersona, u zamjenu za potpunu kontrolu nad Donjeckom, dodali su dužnosnici, izvještava Washington Post pozivajući se na dva visoka dužnosnika upoznata s razgovorom.

Američki predsjednik planira se sastati s ruskim šefom države u Budimpešti u nadolazećim sedmicama.

Facebook komentari