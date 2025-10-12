Haos u Španiji: Letovi otkazani, ulice poplavljene

Nevrijeme je izazvalo ozbiljne probleme u saobraćaju i dovelo do odgoda letova na aerodromima u Majorci i Ibizi, gdje su na teren izašle vojne jedinice kako bi pomogle u otklanjanju posljedica, navodi agencija Efe.

Na ostrvima je raspoređeno 150 pripadnika vojne jedinice za vanredne situacije (UME) uz 68 vozila, dok podršku pružaju i civilna garda te gorska služba spašavanja, uključujući i vazdušne snage.Prema podacima meteorološke službe Aemet, očekuje se da se intenzitet oluje tokom dana postepeno smanji, ali narandžasti i žuti meteoalarm i dalje ostaju na snazi u regijama Valensije, Katalonije, Baleara, kao i duž obale Andaluzije.

Vehículos arrastrados por la tromba de agua en la zona de Santa Eulària. pic.twitter.com/vWKfm5EC1n — Radio Ibiza SER (@RADIOIBIZASER) October 12, 2025

U brojnim naseljima zabilježene su poplavljene ulice, podrumi i garaže, a lokalna meteorološka služba Avamet navodi da je od subote palo čak 201 litar kiše po kvadratnom metru.

U regiji Mursija, vlasti su upozorile da je u pojedinim područjima voda za piće kontaminirana usljed prodora kišnice, javlja Efe.

Facebook komentari