Tramp: Natanjahu mora prihvatiti mirovni plan, Erdogan odigrao ključnu ulogu u pritisku na Hamas

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u intervjuu za izraelske medije da je mirovni plan za Gazu blizu realizacije, naglašavajući da je većina zemalja u svijetu, uključujući i Izrael, izrazila podršku.

Govoreći za izraelski Kanal 12, Tramp je istakao kako Hamas mora hitno reagirati po pitanju oslobađanja talaca.

– Imali smo izuzetno dobre reakcije na naš plan. Sve zemlje svijeta ga podržavaju. Benjamin Netanjahu je za. Hamas je daleko dogurao, žele to učiniti. Sada moramo finalizirati posljednje detalje – rekao je Tramp.

Dotakao se i razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, za kojeg kaže da ima određene rezerve prema prijedlogu, ali i da nema izbora osim da ga prihvati.

– Rekao sam mu: “Bibi, ovo je tvoja šansa za pobjedu.” On se složio. Morao se složiti. Nema alternativu. Moraju se slagati sa mnom – poručio je Tramp.

Također je pohvalio angažman turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana (Recep Tayyip Erdogan), nazvavši ga “čvrstim, ali korisnim”.

– Erdogan je odigrao važnu ulogu u pritisku na Hamas da pokrenu proces oslobađanja talaca. On je čvrst čovjek, ali je moj prijatelj i bio je sjajan. Rekao sam mu da sam učinio mnogo za njih, sada je red na njima da uzvrate – zaključio je Tramp.

