Italijani zabranili učešće izraelskom biciklističkom timu

Organizatori jednodnevne biciklističke utrke Emilia Romagna, zakazane za 4. oktobar, zabranili su učešće tima Israel-Premier Tech na ovogodišnjem izdanju, izvještavaju italijanske sportske novine Gazzetta dello Sport.

Kao razlog navedena je zabrinutost za sigurnost nakon scena na Vuelti, gdje su propalestinski prosvjednici više puta blokirali ceste.

Organizatori trodnevne utrke u Španiji morali su poduzeti nekoliko mjera, a u konačnici su otkazali posljednju etapu zbog brojnih protesta protiv prisustva izraelskog tima. S obzirom na to, organizatori utrke Emilia Romagna, koja počinje u Mirandoli, a završava u Bologni, sada su poduzeli preventivne mjere.

Organizator utrke Adriano Amici objasnio je da je odluka o isključenju tima donesena kako bi se „osigurala sigurnost svih sportista, radnika i gledalaca“, izvijestio je BBC.

Gradska vijećnica Bologne Roberta Li Calczi pozdravila je odluku organizatora utrke Emilia Romagna. Izjavila je za AP da je sport sredstvo promicanja univerzalnih vrijednosti, uključujući pravednost i solidarnost: „Drago mi je da to mišljenje dijele i organizatori utrke, koji su potvrdili da izraelski tim neće učestvovati na Giro dell’Emilia.“

U međuvremenu, The Independent je prije nekoliko dana izvijestio da je tim, u vlasništvu kanadsko-izraelskog milijardera Sylvana Adamsa, pod sve većim pritiskom da promijeni ime. Glavni sponzori tima navodno zahtijevaju da se iz imena ukloni veza s Izraelom,pišu Vijesti

Zahtjev su podnijeli i proizvođač bicikala Factor i najveći sponzor Premier Tech, pri čemu je prvi također tražio promjenu boja tima i prijetio prekidom saradnje ako to ne učini.

Iako većina vozača u timu dolazi iz drugih zemalja, tim je posljednjih godina pod Adamsovim vlasništvom promovirao isključivo Izrael, prema Independentu.

