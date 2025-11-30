Erdogan u posjeti Bijeloj kući: Razgovarat će se i o Gazi

Radimo na mnogim trgovinskim i vojnim sporazumima, uključujući kupovinu Boeing aviona, veliki ugovor o F-16 i nastavak razgovora o F-35, za koje očekujemo da će se pozitivno završiti – naveo je Trump na društvenoj mreži Truth Social, dodajući da se raduje susretu sa Erdoganom 25. ovog mjeseca.

Erdogan je posljednji put posjetio Bijelu kuću 2019. godine tokom Trumpovog prvog mandata. Iako su dvojica lidera imala bliske lične odnose, bilateralni odnosi su bili zategnuti zbog sporova oko veza Washingtona s kurdskim borcima u Siriji, te Ankare s Moskvom.

Jedan od ključnih sukoba bio je spor Turske i SAD-a oko ruskih raketnih sistema S-400, što je dovelo do otkazivanja prodaje borbenih aviona F-35 Turskoj i njenog izbacivanja iz zajedničkog proizvodnog programa. Kasnije je postignut sporazum o kupovini aviona F-16.

Osim vojne i trgovinske saradnje, očekuje se da će tokom susreta biti otvorena i regionalna pitanja. Erdogan je poznat po oštroj kritici Izraela zbog situacije u Gazi, a u posljednje vrijeme njegova supruga Emine Erdogan pozvala je Melaniju Trump da proširi saosjećanje pokazano za rat u Ukrajini i na humanitarnu situaciju u Gazi,pišu Vijesti

Susret Erdogana i Trumpa pažljivo se prati, jer bi mogao označiti novu fazu u odnosima Turske i SAD-a, posebno u kontekstu vojne saradnje i regionalnih napetosti.

