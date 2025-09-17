Kraj jedne ere: Kompanija Henkel nakon 69 godina prestala proizvoditi “Fa” sapune

Ono što su milioni Nijemaca, ali i Evropljana držali u rukama od 1950-ih odlazi u historiju. Njemački proizvođač Henkel potvrdio je za Bild da se sapuni pod markom Fa više ne proizvode.

“Istina je da se sapun više ne nudi pod markom Fa. Strogo smo uskladili naš portfelj s proizvodima s visokim rastom i visokom maržom te smo se odvojili od sapuna”, naveli su iz Henkela.

Tačno kada se dogodio prekid proizvodnje nije jasno. Prema informacijama koje je BILD dobio, posljednje preostale zalihe rasprodane su početkom 2025. godine. Od tada proizvod gotovo da nije bio dostupan. Također se više ne proizvodi niti prodaje u inozemstvu.

Henkel je već promijenio svoju strukturu u ljeto 2022. Odjeli za deterdžente i njegu tijela su spojeni. Marka Fa je zatim ponovo lansirana u augusta 2025. godine. Od tada su na policama samo gelovi za tuširanje i dezodoransi.

Fa sapun lansiran je 1954. godine. Za mnoge je bio puno više od higijenskog proizvoda – bio je to uspomena. Prvi put lansiran 1954. godine, brzo je pronašao svoje mjesto u svakodnevnom životu. Okrugli komad sapuna u bakinoj toaletnoj sobi, nepogrešiv miris na rubu sudopera – sve je to i danas usko povezano s njim.

Izvorno ga je lansirala kompanija Dreiring sa sjedištem u Krefeldu, Henkelova podružnica, kao “novi stil finog sapuna”, u početku se činio neupadljivim. No, s porastom pokreta Flower Power krajem 1960-ih, transformirao se u simbol šarene ere koja je oblikovala cijele generacije.

Fa je bio uspješan ne samo u Zapadnoj Njemačkoj: bezbrojni paketi poslani sa Zapada u bivši DDR sadržavali su komad sapuna. Za mnoge istočne Nijemce, njegov nježni miris bio je prvi okus zapadne slobode – upravo u vlastitom kupatilu, prenosi Klix.

Facebook komentari