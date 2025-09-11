Netanyahu: Nema palestinske države, ovo mjesto pripada nama

Govoreći u Maale Adumimu, izraelskom naselju blizu Jerusalema, Netanyahu je rekao: “Ispunit ćemo naše obećanje da neće biti palestinske države, ovo mjesto pripada nama.” Istakao je namjeru Izraela da štiti svoje naslijeđe, zemlju i sigurnost, dodajući, “Povećat ćemo broj stanovnika grada.”

Ova izjava dolazi uz planove za izgradnju na kontroverznoj zemlji E1, koja je godinama bila blokirana zbog međunarodnog protivljenja. Nedavno je izraelski ministar finansija desničarskog smjera, Bezalel Smotrich, podržao planove za izgradnju 3.400 kuća na ovoj zemlji, koja se nalazi između Jerusalema i Maale Adumima.

Ovaj potez izazvao je globalnu osudu, a generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio je da će ovo podijeliti Zapadnu obalu i predstavljati ozbiljnu prijetnju potencijalnoj palestinskoj državi. Prema međunarodnom pravu, sva izraelska naselja na Zapadnoj Obali, okupiranoj od 1967. godine, smatraju se ilegalnim.

Nekoliko zapadnih zemalja, uključujući Britaniju i Francusku, planira priznati Palestinu u Ujedinjenim narodima krajem ovog mjeseca, a Britanija je izjavila da će to učiniti ako Izrael ne pristane na prekid vatre u tekućem sukobu u Gazi.

