Boris Johnson dobio deveto dijete

Djevojčica, rođena 21. maja, dobila je ime Poppy Elize Josephine Johnson.

„Ne mogu vjerovati koliko si lijepa i sitna. Osjećam se nevjerovatno sretno. Svi smo potpuno zaljubljeni. Nisam sigurna jesam li uopće spavala otkako si se rodila, jer te ne mogu prestati gledati“, napisala je uz fotografiju.

Par već ima troje djece – sina Wilfa, kćer Romy i sina Franka. „Wilf, Romy i Frank su oduševljeni, posebno Romy, koja je očajnički željela malu sestru“, dodala je Carrie. „Život ne može biti bolji.“

Za Borisa Johnsona, Poppy je deveto dijete. Sa bivšom suprugom Marinom Wheeler ima četvero djece, a jedno dijete dobio je i tokom afere s Helen Macintyre 2009. godine.

Johnson i Carrie vjenčali su se u maju 2021. godine, prenosi Novi..

Facebook komentari