Jedna zemlja u Evropi proizvodi daleko najviše piva: Šta mislite koja?

Pivo je jedno od najpopularnijih pića u Europi, a količine koje se godišnje proizvedu mjere se u milijardama litara. Prema najnovijim podacima za 2024. godinu, zemlje Europske unije proizvele su ukupno 32.7 milijardi litara piva, objavio je Eurostat. Njemačka i dalje drži uvjerljivo prvo mjesto, dok se Hrvatska nalazi među državama s najmanjom količinom proizvedenog piva.

Pivski prvaci Evrope

Prema objavljenim podacima, Njemačka daleko prednjači s čak 7.2 milijarde litara proizvedenog piva. Na drugom je mjestu Španija s 4.0 milijarde litara, a odmah iza nje nalazi se Poljska s 3.4 milijarde litara.

Slijedi Nizozemska, koja je u 2024. godini proizvela 2.2 milijarde litara piva. Belgija je vrlo blizu, s 2.1 milijardom litara, dok Francuska bilježi nešto manje – 2.0 milijarde litara. Češka, poznata po svojoj pivskoj tradiciji, proizvela je 1.9 milijardi litara, a Italija 1.7 milijardi. Rumunija je zabilježila proizvodnju od 1.5 milijardi litara.

Zemlje s manjom, ali i dalje značajnom proizvodnjom uključuju Portugal s 845 miliona litara, Austriju sa 788 milijuna, Dansku sa 624 milijuna i Mađarsku s 495 milijuna litara. Bugarska je proizvela 471 milijun litara, Grčka 434 milijuna, Švedska 382 milijuna, a Finska 353 miliona litara piva u 2024. godini.



Hrvatska pri dnu ljestvice

Hrvatska se u ovom istraživanju nalazi među zemljama s manjom pivskom proizvodnjom – na 20. mjestu, s proizvedenih 321 milion litara piva u 2024. godini. Ispod Hrvatske su još Litva s 306 miliona litara, Slovačka sa 168 miliona, Irska s 115 milijuna, Estonija s 110 miliona i Latvija, koja je na začelju liste s proizvedenih 75 milijuna litara piva.

Iako Hrvatska ima bogatu pivsku kulturu i rastući broj craft pivovara, ukupna godišnja proizvodnja i dalje je relativno mala u odnosu na većinu zapadnoeuropskih zemalja.

Facebook komentari