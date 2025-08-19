Zelenski: “Pitanje teritorija je između mene i Putina”

Volodimir Zelenski je nakon jučerašnjeg sastanka u Vašingtonu kazao da će sigurnosne garancije za Kijev vjerovatno biti razrađene u roku od 10 dana.Sigurnosne garancije će vjerovatno ‘raspakovati’ naši partneri, a sve više i više detalja će se pojavljivati. Sve će se ovo nekako formalizirati na papiru u narednoj sedmici do 10 dana – rekao je Zelenski na brifingu za novinare nakon sastanaka.

Donald Tramp (Trump) je u ponedjeljak rekao Zelenskom da će Sjedinjene Države pomoći u garantiranju sigurnosti Ukrajine u bilo kojem sporazumu kojim bi se okončao rat Rusije u toj zemlji, iako obim bilo kakve pomoći nije odmah bio jasan.

– Važno je da Sjedinjene Države šalju jasan signal da će biti među zemljama koje pomažu u koordinaciji i da će također biti učesnik u sigurnosnim garancijama za Ukrajinu. Vjerujem da je ovo veliki korak naprijed – rekao je Zelenski.

Također je rekao da je Ukrajina spremna sastati se s Rusijom u “bilo kojem formatu” i da će se teritorijalna pitanja razgovarati na bilateralnom nivou s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom – ali još nisu zakazani datumi za mogući sastanak s Moskvom,piše Avaz

– Pitanje teritorija je nešto što ćemo ostaviti između mene i Putina – rekao je Zelenski.Dodao je da dio sigurnosnih garancija za Ukrajinu predstavlja paket američkog naoružanja “koji prvenstveno uključuje avione i sisteme protivvazdušne odbrane”, između ostalog.

– Zaista postoji paket s našim prijedlozima vrijedan 90 milijardi dolara. I imamo sporazume s američkim predsjednikom da će, kada se otvori naš izvoz, oni kupiti ukrajinske dronove. To je važno za nas – kazao je.

Taj paket bi u suštini značio da Ukrajinci uz pomoć novca Evropske unije kupuju američko oružje.

