Severe Weather predviđa ekstremne temperature do sredine augusta: Opasnost od požara i suše u Evropi

Kako su meteorološki modeli početkom augusta i nagovijestili, značajan toplotni val ubrzano se razvija u južnoj polovini Evrope, šireći se prema sjeveru.

Ekstremne vrućine dodatno će pogoršati postojeće sušne prilike na Pirinejskom poluotoku, u centralnoj, južnoj i dijelom zapadnoj Evropi, gdje su nedavno harali razorni i historijski požari na jugu Francuske, zapadnom dijelu Iberijskog poluotoka, u Grčkoj i Turskoj, pišeSevere Weather.

Velika toplotna kupola formira se ovih dana nad velikim dijelom Evrope i zadržaće se snažna tokom naredne sedmice, sve do sredine augusta. S vremenom će se ekstremne vrućine širiti prema sjeveru i istoku.

Dugotrajan, intenzivan toplotni val

Srednjoročni trendovi pokazuju da će se razviti dugotrajan, intenzivan toplotni val koji će zahvatiti mnoge zemlje. Stabilno i vrelo vrijeme brzo podiže temperature, pa se ponovo očekuje oko 40 °C u Francuskoj, Italiji, centralnom Balkanu, Španiji i Portugalu, gdje ekstremne vrućine „prže“ poluotok još od početka mjeseca.

Centralna i istočna Evropa također će sredinom sedmice doživjeti nagli porast temperatura kako se toplotna kupola bude širila prema istoku. Ovaj toplotni val će potrajati.

U subotu su najviše dnevne temperature dostizale gotovo 40 °C u južnoj Francuskoj, dolini rijeke Po u sjevernoj Italiji i u Grčkoj. Španija je ponovo bilježila i do 42 °C, dok je centralni Balkan imao između 40 i 42 °C u Bosni, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji.

Ovakav intenzitet toplotnog vala posljedica je formiranja toplotne kupole u višim slojevima atmosfere.

Odstupanja i do 15 stepeni od prosjeka

Toplotna kupola je meteorološki obrazac u kojem široko područje visokog pritiska zraka „stoji“ nad velikim dijelom kontinenta, djelujući poput poklopca na loncu. Topli zrak zarobljen ispod nje spušta se prema tlu, dodatno ga zagrijava i isušuje niže slojeve, stvarajući izuzetno visoke temperature.

Ovakvi uslovi mogu biti opasni za ljudsko zdravlje, posebno za starije osobe, djecu i hronične bolesnike.

Početkom sedmice najizraženija temperaturna odstupanja od 10 do 15 °C iznad prosjeka očekuju se u Francuskoj, Velikoj Britaniji, zemljama Beneluksa, Njemačkoj i Alpama. Nakon sredine sedmice jezgra kupole širiće se prema sjeveru i istoku, zahvatajući i istočnu Evropu.

Predviđa se da će od srijede do nedjelje ekstremne vrućine pogoditi Francusku, Njemačku, centralnu Evropu, Poljsku, Baltik i dijelove južne Skandinavije, s temperaturama 8 do 10 °C iznad prosjeka, a ponegdje i višim.

U BiH će biti i do 42 stepena

Nizine će danima bilježiti 35 do 40 °C ili više, što će povećati opasnost od požara i pogoršati sušu. Francuska, Portugal i Španija mogli bi dostići i do 44 °C.

Sjeverna Italija i Toskana očekuju do 42 °C od nedjelje do srijede, dok istočnu Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku i Srbiju očekuju temperature između 38 i 42 °C.

Velika Britanija i Irska, prema novim prognozama, ulaze u intenzivan toplotni val, s najvišim temperaturama u utorak – do 35 °C u nekim dijelovima Engleske.

S obzirom na povratak znatno toplijeg vremena, građanima se savjetuje oprez pri korištenju otvorene vatre tokom odmora, jer mnoge zemlje već su izdale upozorenja i zabrane zbog ekstremne suše.

Facebook komentari