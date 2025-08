Gaza na ivici ponora: Netanjahu sam protiv svijeta?

Međutim, SAD , koji je ključni faktor, oklijeva tražiti od izraelskog čelnika Benjamina Netanyahua da obustavi vojnu operaciju u Pojasu Gaze , koju većina u Europi i svijetu smatra genocidom.

Zapovjednik izraelske vojske izjavio je da izraelska vojna kampanja u Gazi neće završiti bez oslobađanja preživjelih talaca, kojih se vjeruje da ima nekoliko desetaka.

S druge strane, stotine umirovljenih izraelskih sigurnosnih dužnosnika, uključujući bivše šefove obavještajnih službi, zatražile su od američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvjeri Netanyahua da zaustavi rat.

Bivši šef izraelske vojne obavještajne službe Ami Ayalon rekao je da , prema procjeni agencije, Hamas više ne predstavlja stratešku prijetnju Izraelu , da rat više nije pravedan te da bi država Izrael zbog toga mogla “izgubiti svoj identitet”.

U vrijeme kada je europska javnost šokirana videozapisima palestinskog Hamasa, na kojima se vide pothranjeni izraelski taoci, najviši predstavnici Velike Britanije , Francuske i drugih članica EU jasno su dali do znanja da se patnja civila u Gazi i drama s izraelskim taocima moraju okončati, a kao rješenje predstavili su stvaranje palestinske države bez Hamasa. Međutim, Netanyahu i Trump to do sada nisu podržali.

Čak je i Njemačka , koja iz povijesnih razloga tradicionalno ne osuđuje politiku izraelske vlade, sada jasno dala do znanja da više ne može podržavati Netanyahuove poteze.

Šef njemačke diplomacije Johann Wadeful , koji je posjetio Tel Aviv , rekao je da Izrael mora jasno dati do znanja da mu prijeti međunarodna izolacija ako se ne prekine patnja civila u Gazi.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron , koji je nedavno najavio da će Pariz priznati palestinsku državu, rekao je da se sukobi i izgladnjivanje civila u Gazi moraju hitno zaustaviti, a izraelski taoci moraju biti oslobođeni.

Macron je također rekao da Hamas mora biti demilitariziran i isključen iz bilo kakve vlasti u Gazi i palestinskoj državi, što je izjavila i šefica europske diplomacije Kaya Callas .

Šef izraelske diplomacije Gideon Saar izjavio je prije odlaska na sastanak UN-a u New Yorku da Hamas koristi glad vlastitog naroda i mučenje izraelskih talaca kao sadističku propagandu, a vodeće američke medije okrivio je što su gotovo šutke prešli preko toga.

