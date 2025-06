Tramp: Nećemo smaknuti iranskog vođu, barem ne za sada, tražimo bezuslovnu kapitulaciju

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) objavio je niz poruka na društvenoj mreži Truth Social u vezi sa situacijom u Iranu, među kojima se ističe i poruka s pozivom na “bezuslovnu predaju”.

U prethodnim objavama, Tramp je tvrdio da Sjedinjene Američke Države sada imaju “potpunu kontrolu nad nebom iznad Irana”.

– Sada imamo potpunu i totalnu kontrolu nad nebom iznad Irana. Iran je imao dobre uređaje za praćenje neba i drugu odbrambenu opremu, i to u izobilju, ali se to ne može porediti sa stvarima koje su napravili, osmislili i proizveli Amerikanci. Niko to ne radi bolje od dobrih starih SAD – napisao je Trump na Truth Socialu.

Tramp se nakon toga ponovo oglasio navodeći kako znaju gdje se nalazi ajatolah Ali Hamenei (Khamenei).

– Znamo tačno gdje se skriva takozvani “vrhovni vođa”. On je laka meta, ali je tamo siguran – nećemo ga smaknuti (ubiti!), barem ne za sada. Ali ne želimo da se rakete ispaljuju na civile ili američke vojnike. Naše strpljenje je pri kraju. Hvala na pažnji po ovom pitanju – napisao je Tramp.

Američki predsjednik Donald Tramp prekinuo je učešće na samitu G7 u Kanadi i hitno se vratio u Vašington kako bi se konsultovao s timom za nacionalnu sigurnost, dok napetosti između Izraela i Irana dostižu novu tačku ključanja.

Trampov ton prema Iranu promijenio se dramatično u roku od nekoliko sati – od tvrdnje da je nuklearni sporazum s Teheranom i dalje “dostižan”, do poruke upućene iranskom stanovništvu da “bježe za svoje živote”.

Izraelski napadi na iransku teritoriju, koji traju danima, ozbiljno su oštetili ključnu infrastrukturu, uključujući objekte povezane s nuklearnim i balističkim programima. Tel Aviv sada tvrdi da je u poziciji da zada “konačan udarac” iranskom nuklearnom programu – posebno ukoliko dobije dodatnu vojnu podršku od Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i isporuku specijalizovanih “bunker-busting” bombi koje mogu probiti utvrđene podzemne objekte.

