Izraelska policija hapsi one koji su snimali lokacije koje je napao Iran

Objave koje tačno prikazuju gdje projektili padaju na Državu Izrael predstavljaju opasnost za sigurnost države i očekujem da će se sa svima koji to učine postupati kao s nekim tko šteti sigurnosti države”, rekao je u izjavama koje je prenio list The Times of Israel.

Prema istom izvoru, Ben-Gvir je naložio domaćoj sigurnosnoj agenciji Shin Bet i policiji da se obračunaju sa stranim medijima i civilima koji navodno izražavaju radost zbog iranskih raketnih napada. Ekstremistički ministar rekao je da će biti nulte tolerancije za svakoga ko slavi ili izražava radost zbog iranskih napada.

“Policija je uhapsila popriličan broj ljudi”, rekao je, ne navodeći tačan broj.

Ben-Gvir je dodao da su se zatvorski čuvari obračunali sa zatvorenicima koji izražavaju radost zbog iranskih napada. Regionalne napetosti eskalirale su od petka, kada je Izrael pokrenuo koordinirane zračne napade na više lokacija pirom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je potaknulo Teheran da pokrene uzvratne napade. Izraelske vlasti saopćile su da je od petka u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 ljudi, a stotine ljudi je ozlijeđeno. Iran je sa svoje strane saopćio da je u izraelskim napadima ubijeno najmanje 224 ljudi, a više od 1.000 ih je ranjeno,pišu Vijesti

Facebook komentari