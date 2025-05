“SOS – Pogođeni smo dronom” : Tone brod s propalestinskim aktivistima kod obale Malte VIDEO

“Brod tone”

Koalicija Freedom Flotilla, koja se protivi izraelskoj blokadi Gaze, rekla je za CNN da su na brodu u trenutku napada bile 32 osobe. Napad se, prema njihovim tvrdnjama, dogodio nešto poslije ponoći po lokalnom vremenu, javlja CNN.

“Na brodu je sada rupa i brod tone”, rekla je glasnogovornica koalicije Yasemin Acar, koja se u trenutku razgovora nalazila na Malti. Dodala je da su s broda poslani pozivi u pomoć okolnim državama, uključujući i Maltu, te da je “mali brod s južnog Cipra krenuo prema njima”. Rekla je i da je nakon SOS signala uspjela stupiti u kontakt s nekim članovima posade.

Koalicija je na svojem X profilu objavila videozapis koji prikazuje brod u plamenu i dim koji se diže. U drugom videozapisu koji su objavili čuju se dvije snažne eksplozije.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025