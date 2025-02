Čak 79 država protiv Trumpa: Mi podržavamo sud

Desetine zemalja izrazili su “nepokolebljivu podršku” Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) u petak, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump uveo sankcije protiv radnika suda.

FILE PHOTO: Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump gestures during a rally in Novi, Michigan, U.S. October 26, 2024. REUTERS/Carlos Barria/File Photo