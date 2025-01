Oluja divlja u dijelovima Evrope: Izdato upozorenje, ima stradalih, uragani udarao gdje je stigao!

Vremenska upozorenja izdata su u delovima Španije, Portugala, Francuske, Velike Britanije i Irske dok oluja Herminija zahvata zemlje širom Evrope jakim vjetrovima i kišom.

Prvo upozorenje na ovu oluju izdale su vlasti u Španiji u petak, gdje su zabilježeni udari uragana.

Jedna osoba je navodno poginula u saobraćajnoj nesreći povezanoj s vremenskim nepogodama, dok je više od 13.000 ljudi u Galiciji ostalo bez struje u ponedjeljak.

U Francuskoj pumpe od jutros ispumpavaju vodu iz pojedinih podruma.

