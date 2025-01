“Začepi” – O ovome su pričali Tramp i Bajden ispred Bijele kuće?! Stručnjak za čitanje sa usana sve obijelodanio

Donald Tramp i Džo Bajden sastali su se u ponedjeljak ujutro u Beloj kući i nasmijani pozirali kamerama uoči primopredaje vlasti.

Novoizabrani predsjednik i Melanija Tramp penjali su se uz stepenice ruku pod ruku do mesta gdje su ih čekali predsjednik Bajden i prva dama Džil Bajden.

“Dobrodošao kući“, rekao je Bajden Trampu. Rukovali su se i nakratko pozirali fotografima, pomalo stisnuti jer je puhao ledeni vetar.

Bajden i Tramp razmenili su još nekoliko opaski o vremenu, otkrio je kasnije stručnjak za čitanje s usana za “Dejli mejl”.

“Daj da promijenim kaput. Smrzavam se“, rekao je Tramp Bajdenu.

“I ja se smrzavam“, odgovorio je Bajden.

“Začepi“, rekao mu je Tramp dok se Bajden smijao.

“Idem unutra“, najavio je Bajden te poveo Trampa u Bijelu kuću.

After issuing repeated catastrophic warnings about the “existential” threat to democracy by Donald Trump, President Biden and his wife welcome the Trumps at the White House for the inauguration events. pic.twitter.com/h50290z6Er

— Andy Ngo (@MrAndyNgo) January 20, 2025