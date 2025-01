Obama varao ženu sa ovom poznatom glumicom?! Isplivali svi detalji, zbog ovoga ne dolazi na Trampovu inauguraciju?!

Nakon što nije prisustvovala sahrani Džimija Kartera, bivša prva dama neće biti ni na Trampovoj inauguraciji 20. januara, a spekuliše se da razlog nije samo to što joj se ne dopadaju stavovi novoizabranog predsjednika.

Mišel Obama (61), bivša prva dama Amerike, neće prisustvovati predsedničkoj inauguraciji Donalda Trampa, kao što nije bila ni među visokim zvanicama na nedavnoj sahrani nekadašnjeg predsednika Džimija Kartera, javljaju mediji.

Kako je otkriveno, ona je na Havajima, bez svog muža, a neki tumače njen izostanak iz javnog života kao želju da izbjegne Trampa, kojeg je ranije, tokom kampanje, optužila za “ružne, mizogine i rasističke laži”.

S obzirom na to i njeno neobično ponašanje na pomen njenog supruga Baraka Obame (63) u jednoj nedavnoj emisiji, pojavile su se spekulacije da nešto nije u redu s njihovim brakom. Štaviše, prije nekoliko mjeseci, bivši predsjednik SAD povezivan je s jednom od najpoznatijih glumica svijeta.

Posljednji put kad je Mišel pomenula Baraka Obamu

Prilikom gostovanja u emisiji njene prijateljice Dženifer Hadson, kada je upitana za muža, Mišel je odgovorila:

– On je dobro, on je dobro. Da, da. Još radi previše, znaš. Ali mislim da je to nešto što će uvijek raditi.

Ona je tada otkrila i da će porodica provesti Božić na Havajima, gdje je Barak rođen, i našalila se da je to jedan od većih Obaminih kvaliteta.

– Idemo na ostrvo po malo sunca i da pokušamo da se opustimo. Tako morate da birate muža. Bio mi je mnogo slađi kad sam saznala da je s Havaja – našalila se Mišel Obama.

S kojom glumicom povezuju Baraka Obamu?

Iako njihov brak važi za idealan, često su se od 1992. kada su se venčali, pa i ranije, pojavljivale glasine da je političar neveran svojoj supruzi.

Posljednji put se to dogodilo prije samo nekoliko mjeseci, u oktobru, kada su tabloidi pisali da se Obama viđa s holivudskom glumicom Dženifer Aniston, piše Espreso. Zvijezda serije “Prijatelji” odmah je femantovala to kao “apsolutnu laž”.

Trač je potekao iz podkasta “Who? Weekly”, u kojem je rečeno da Mišel i Barak Obama vode odvojene živote i da on ima aferu sa Anistonovom, koja je odmah u jednoj emisiji odgovorila:

– Srela sam ga jednom. Poznajem Mišel bolje nego njega.

Da li je Obama varao ženu?

U Obaminoj biografiji koju je pisao dobitnik Pulicerove nagrade Dejvid Garou Šila Mijoši Džeger, kojom se Barak Obama umalo oženio prije nego što je upoznao Mišel, tvrdi da su oni održavali kontakt devedesetih i povremeno bili u vezi u vreme kad je on bio s Mišel već nekoliko godina.

– Uveijk sam se osjećala loše zbog toga – rekla je njegova bivša ljubavnica.

Krajem 2013, list National Enquirer je tvrdio da se brak Obaminih raspao nakon što je Mišel saznala da tajne službe prikrivaju preljubu njenog muža.

Oni su se navodno stalno svađali i nakon što je Obama pozirao za selfi s danskom premijerom Hele Torning Šmit na memorijalnoj službi nakon smrti Nelsona Mandele, dok je Mišel sedela besna pored njega, piše Glossy.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari