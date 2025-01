Koga je sve Trump pozvao na inauguraciju?

INAUGURACIJA Donalda Trumpa 20. januara mogla bi izgledati kao globalno okupljanje krajnje desnih i populističkih lidera. Dok su inauguracije američkih predsjednika inače tradicionalno usmjerene na domaće uzvanike uz strane lidere, Trump je ovom prigodom prekršio normu pozivanjem desničarskih lidera i političara iz cijelog svijeta.

U.S. President-elect Donald Trump gestures as he meets with House Republicans on Capitol Hill in Washington, U.S., November 13, 2024. REUTERS/Brian Snyder REFILE - QUALITY REPEAT