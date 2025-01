Nešto se zlokobno dešava u Americi: Dok Los Angeles gori, druge dijelove pogodila nezapamćena oluja

Nacionalna meteorološka služba (NWS) izdala je nadzor nad zimskim olujama i upozorenja za velike dijelove Texasa, Oklahome, Arkansasa, Louisiane, Mississippija, Alabame, Georgije, Kentuckyja i cijele države Tennessee.

Snijeg i led stvorit će haos u putovanju od Teksasa do Karolina i Virginije, uključujući i oko Dallas-Fort Wortha, Nashvillea, Atlante i drugih gradova, navodi The Weather Channel.

AccuWeather je naveo da se opasnost od značajne ledene oluje koja bi mogla izazvati rasprostranjene nestanke struje povećava za dijelove sjeveroistočnog Teksasa do sjeverne Louisiane i južnog Arkansasa.

‘Osobe bi trebale odgoditi putovanje ako je moguće. Ako je putovanje apsolutno neophodno, vozite iznimno oprezno i ​​budite spremni na iznenadne promjene vidljivosti’, savjetuje NWS u najnovijem ažuriranju u srijedu ujutro.

Upozorenje dolazi nakon što je osoba pronađena smrznuta na smrt na autobusnoj stanici u Houstonu, Texas, tokom zimske oluje koja je pogodila ranije ove sedmice, prenosi Hayat.

Najjače snježne padaline pogodit će krajnji sjeverni Teksas i jugoistočnu Oklahomu u Arkansasu, sjeverni Mississippi, sjevernu Alabamu, sjevernu Georgiju, južni Tennessee i krajnji zapad Sjeverne Karoline, uključujući Dallas i Little Rock, prenosi Daily Mail.

‘Ako u Dallasu padne 20 centimetara snijega, to bi bilo među pet najvećih zabilježenih snježnih oborina’, rekao je viši direktor operacija predviđanja AccuWeathera Dan DePodwin.

Za ovo područje moguće je nakupljanje od šest do 12 inča, prema AccuWeatheru.

Predviđa se da će se oluja Cora preseliti u južne ravnice u srijedu navečer i zadržati se do četvrtka, a zimska mješavina nestala bi u petak u podne.

‘Ostavite dovoljno prostora između sebe i vozača ispred vas i ostavite više vremena da stignete na odredište, dodala je agencija.

‘Izbjegavajte naglo kočenje ili ubrzavanje, a posebno budite oprezni na uzbrdicama ili prilikom skretanja. Provjerite je li vaš automobil pripremljen za zimu i u dobrom radnom stanju.’

Južno od glavnog pojasa oluje, nekoliko centimetara snijega i susnježice moglo bi se nakupiti u područjima blizu i sjeverno od Atlante u Georgiji, Greenvillea u Južnoj Karolini i Charlottea u Sjevernoj Karolini.

Drugdje se od južnog Kansasa i Missourija do doline Ohio, Velikih jezera i sjeveroistoka očekuje lagani snijeg s prašinom od nekoliko cm.

Oluja će započeti s nekim područjima slabog snijega, ledene kiše i susnježice koja će se razvijati u južnim ravnicama.

Dijelovi sjevernog Teksasa, Oklahome, Arkansasa, južnog Kansasa i jugozapadnog Missourija mogli bi vidjeti snijeg u noći sa srijede na četvrtak, dok bi se susnježica i ledena kiša mogli protezati od središnjeg Teksasa do sjeverne Louisiane i južnog Arkansasa.

Do četvrtka bi vožnja mogla biti opasna u Oklahoma Cityju, Tulsi, Dallas-Ft. Worth, Little Rock i Texas Hill Country, izvijestio je The Weather Channel.

Zimske padavine trebale bi prestati u Teksasu i Oklahomi do petka u podne, ali snijeg će se proširiti istočnije u Kentucky, Tennessee, sjeverni Mississippi, Alabamu, Georgiju, Sjevernu Karolinu i sjeverni dio Južne Karoline.

Zimska mješavina snijega, susnježice i ledene kiše mogla bi pogoditi blizu i sjeverno od međudržavne ceste 20 od sjeverne Louisiane do Georgije i Južne Karoline.

‘Ovo bi moglo dovesti do opasnih putovanja kroz ova područja, pri čemu bi neke ceste mogle postati neprohodne, osobito u brdovitom ili planinskom terenu’, izjavili su meteorolozi za The Weather Channel.

Putovanje će biti opasno u gradovima Atlanta, Birmingham, Charlotte, Huntsville, Little Rock, Memphis i Nashville barem dio petka.

