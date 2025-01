Drama u Seulu: Opozvani predsjednik neće u pritvor, pristalice ga brane

To je najnovija konfrontacija u političkoj krizi koja je paralisala južnokorejsku politiku.

Državna agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da je povukla svoje istražitelje nakon što ih je predsednička služba bezbednosti satima sprečavala da uđu u Junovu rezidenciju, zbog zabrinutosti za njihovu bezbednost.

Agencija je saopštila da su njeni istražitelji brojčano nadjačani i da su imali nekoliko prepirki sa predsedničkim bezbednosnim snagama i izrazila “ozbiljno žaljenje zbog stava osumnjičenog, koji se ne pridrža odredbi pravnog procesa”.

U njemu se navodi da bi hapšenje Juna bilo “praktično nemoguće” sve dok ga štiti predsednička služba bezbednosti. Agencija planira da “snažno zahteva” da vršilac dužnosti lidera zemlje, zamenik premijera Čoi Sang-mok, uputi službu da postupi po njihovom nalogu za pritvor.

Velika grupa demonstranata koji podržavaju Juna satima je boravila ispred rezidencije, na niskim temperaturama, mašući južnokorejskim i američkim zastavama uz skandiranje slogana i obećavajući da će ga zaštititi.

Nacionalna policijska agencija saopštila je da planira da sprovede istragu protiv šefa i zamenika šefa predsedničke službe bezbednosti zbog sumnje da su ometali ovlašćena lica u vršenju službene dužnosti i pozvala ih je na saslušanje u subotu.

Jun, bivši tužilac, nedeljama se opire pokušajima istražitelja da ga ispitaju. Poslednji put se zna da je napustio rezidenciju 12. decembra, kada je otišao u obližnju predsedničku kancelariju da da televizijsku izjavu naciji, dajući prkosnu izjavu da će se boriti protiv napora da bude svrgnut.

Istražitelji antikorupcijske agencije u zemlji vagaju optužbe za pobunu nakon što je Jun, očigledno frustriran što je njegovu politiku blokirao parlament kojim dominira opozicija, proglasio vanredno stanje 3. decembra i poslao trupe da opkole Narodnu skupštinu.

Parlament je poništio deklaraciju u roku od nekoliko sati jednoglasno i opozvao Juna 14. decembra, optužujući ga za pobunu, dok su južnokorejske zvaničnici za borbu protiv korupcije i javni tužioci otvorili odvojene istrage o događajima.

Sud u Seulu izdao je u utorak nalog za pritvor Juna i poseban nalog za pretres njegove rezidencije, ali njihovo sprovođenje je komplikovano sve dok on ostaje u svojoj službenoj rezidenciji.

Junovi advokati, koji su u četvrtak osporili nalog, kažu da se on ne može primeniti u njegovoj rezidenciji zbog zakona koji štiti lokacije potencijalno povezane sa vojnim tajnama od pretresa bez saglasnosti odgovorne osobe.

Kancelarija je saopštila da će razgovarati o daljim akcijama, ali nije odmah rekla da li će ponovo pokušati da privede Juna. Poternica za njim važi nedelju dana.

Junovi advokati su takođe ustvrdili da Kancelarija za istragu korupcije visokih zvaničnika, koja vodi zajedničku istragu sa policijskim i vojnim istražiteljima, nema ovlašćenja da istražuje optužbe za pobunu. Rekli su da policajci nemaju zakonska ovlašćenja da pomognu u hapšenju Juna i da bi mogli biti suočeni sa hapšenjem od strane “predsedničke službe bezbednosti ili bilo kog građanina”. Nisu dalje elaborirali tvrdnju.

Ako istražitelji uspeju da privedu Juna, verovatno će zatražiti od suda dozvolu za formalno hapšenje. U suprotnom, biće pušten iz pritvora posle 48 sati.

Tokom pozadinskog brifinga za novinare, zvaničnik agencije za borbu protiv korupcije rekao je da su njihovi istražitelji mogli da priđu na 200 metara od Junove rezidencije, ali ih je zaustavila barikada od oko 10 vozila i približno 200 pripadnika predsedničkih snaga bezbednosti. Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti po pravilima odeljenja, rekao je da je trojici njegovih tužilaca na kraju bilo dozvoljeno da priđu zgradi, ali nisu mogli da potvrde da li je Jun unutra.

Dok predsednički zakon o bezbednosti nalaže zaštitu za Juna, on ne ovlašćuje predsedničku bezbednosnu službu da blokira pritvore po nalogu suda, što bi predstavljalo povredu sudskih ovlašćenja, rekao je Park Seong-bae, advokat specijalizovan za krivično pravo. Dok predsednik uglavnom ima imunitet od krivičnog gonjenja dok je na funkciji, zaštita se ne proteže na navode o pobuni ili izdaji.

“Postoji velika verovatnoća da bi čin blokiranja izvršenja naloga za pritvor predstavljao ometanje vršenja službene dužnosti”, rekao je on.

Zakon koji zahteva saglasnost osobe zadužene za pretrese na lokacijama sa potencijalnom vojnom tajnom mogao bi da nastavi da ometa Junovo pritvaranje. Sudovi često zahtevaju od službenika za sprovođenje zakona da pribave naloge za pretres sa nalozima za pritvor u slučaju da moraju da pretraže lokaciju kako bi locirali osumnjičenog, što je i agencija za borbu protiv korupcije uradila u potrazi za Junom.

Malo je verovatno da bi odobrenje moglo doći od vršioca dužnosti lidera zemlje, Čoija, jer ga je teško videti kao osobu zaduženu za Junovu rezidenciju, rekao je Park.

Park Čan-dae, lider liberalne opozicione Demokratske partije, ocenio je da je povlačenje antikorupcijske agencije za žaljenje i pozvao agenciju da još jednom pokuša da pritvori Juna u petak.

Kvon Jang-se, koji je na čelu komiteta za vanredne situacije Junove konzervativne Partije moći naroda, nazvao je napor agencije da privede Juna “veoma nepravednim i krajnje neprikladnim”, rekavši da ne postoji rizik da Jun pokuša da pobegne ili da uništi dokaze.

Hiljade policajaca okupilo se u petak u Junovoj rezidenciji, formirajući perimetar oko rastuće grupe demonstranata pristalica Juna koji su se satima borili na niskim temperaturama, mašući južnokorejskim i američkim zastavama uz skandiranje slogana zaklinjajući se da će ga zaštititi. Nije bilo neposrednih izveštaja o većim sukobima ispred rezidencije.

SEOUL (@CNN) — 12:45PM — YOON ARREST STANDOFF — Hour 6 — This is what demonstration in *support* of South Korea’s suspended President Yoon Suk Yeol looks like. Prosecutors & corruption investigators are *still* trying to detain Yoon for questioning, a 1st for a sitting president. pic.twitter.com/LJPi5CK4U1

— Mike Valerio (@ValerioCNN) January 3, 2025