TURSKA: Eksplozija u tvornici municije, najmanje 12 mrtvih

Vlasti su saopćile da je 12 ljudi poginulo, a troje ozlijeđeno u utorak u eksploziji u tvornici za proizvodnju municije u Karesiju, okrugu zapadne pokrajine Balıkesir.

Lokalni mediji izvijestili su da je tvornica, otvorena 2014., proizvodila municiju za lako naoružanje.

Turski mediji citirali su guvernera Balıkesira İsmaila Ustaoğlua koji je rekao kako se ne sumnja na sabotažu.

‼️ BREAKING: An explosion occurred at a factory producing explosives in Balıkesir Province, Turkey

According to local media, 12 people were killed and three were injured. Authorities have ruled out the risk of another explosion and the possibility of sabotage. pic.twitter.com/mdRbAAzc9L

— NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2024