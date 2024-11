Objavljen snimak Trampovog najmlađeg sina: Sa četiri godine pričao jakim slovenskim naglaskom

Najpoželjniji neženja

Nakon što je veći dio svog života bio izvan svjetla reflektora, Barron (18) posljednjih je mjeseci postao internetska senzacija i, kako piše Daily Mail, jedan od najpoželjnijih neženja u Americi, prenosi Avaz.

Sam je Tramp potvrdio da upravo njegov sin stoji iza političke strategije gostovanja u brojnim podcastima koja je novom američkom predsjedniku isporučila supstancijalnu naklonost mlađeg biračkog tijela.

No, na društvenoj mreži X pojavila se snimka koja je vrlo brzo postala viralna, a koja otkriva da je maleni Barron s četiri godine imao izraženi slovenski naglasak. Mnogi njegovi novostečeni obožavatelji šokirani su otkrićem s obzirom da na internetu i nema baš zapisa na kojima se može čuti kako govori Barron Tramp.

Izrazili poštovanje

Ovaj je isječak izvađen iz specijalne emisije Leri Kinga (Larry King) 2010. godine, a u sklopu koje je legendarni američki voditelj proveo neko vrijeme s Donaldom i Melanijom Tramp. Snimka je u par sati skupila više milijuna pregleda.

Snimka prikazuje Barrona, koji je tada imao četiri godine, kako se sprema prvi put u školu.

– Sad moram u školu – pita mamu, govoreći jakim slovenskim naglaskom.

Melania odgovara: “Da, prvo ćeš ručati, a onda ideš u školu.”

– Možeš čitati, pisati, računati – čuje se Tramp u pozadini.

Mnogi su, pritom, izrazili i poštovanje prema Melaniji Tramp.

– Imala je sav novac svijeta da ga preda dadilji, ali je s njim očito provela toliko vremena da i zvuči kao ona – napisao je jedan korisnik, prenosi Jutarnji.

Little Barron Trump with his Slavic accent.

The US will soon be a Russia-friendly, Serbia-friendly, Hungary-friendly state. Suffer and seethe liberals. pic.twitter.com/Qk3IJcCBlk

— James Porrazzo (@JamesPorrazzo) November 14, 2024