Šta Trumpova pobjeda znači za Bliski istok?

Rezultat američkih izbora ima veliki značaj za Bliski istok i predstavlja dramatičnu pobjedu za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, piše britanski novinar Julian Borger. On upozorava da bi ovo moglo dovesti do promjene mape Bliskog istoka, i to na štetu palestinskog naroda.

FILE PHOTO: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu meets with U.S. President Donald Trump prior to signing the Abraham Accords, normalizing relations between Israel and some of its Middle East neighbors in a strategic realignment of Middle Eastern countries against Iran, during a meeting in the Oval Office at the White House in Washington, U.S., September 15, 2020. REUTERS/Tom Brenner/File Photo