Žena došla u policiju i rekla da je njen otac SERIJSKI UBICA, a onda se oglasila druga kćerka i slučaj je postao ZAMRŠENIJI: “Znam gdje je bacao tijela”

Vlasti zapadne Ajove istražuju nesvakidašnji slučaj u ruralnoj oblasti, nakon što je jedna žena prijavila policiji da je njen pokojni otac ubio desetine ljudi i bacio njihova tijela u bunar prije više decenija.

– Aktivno istražujemo ovo, ko ne bi? Imamo lokaciju, ali ne znamo da li je to mesto zločina. Nemamo žrtve, tijela, ništa – rekao je šerif okruga Frimont Kevin Ajstrop, prenio je CNN.

Do potrage je došlo nakon što je Lusi Stadi tvrdila da je njen otac Donald ubio 50-70 ljudi prije više godina i da mu je ona pomogla da baci tijela u bunar na njegovom imanju kod Tarmana. Ali, Lusina sestra Suzan kasnije je rekla “Njuzviku” da to nije tačno.

– Moj otac nije bio čovjek kakvim ga ona pravi. Bio je strog, ali zaštitnički nastrojen roditelj koji je voleo svoju djecu. Strogi očevi ne postaju samo tako serijske ubice. Ja sam dvije godine starija od Lusi, mislim da bih znala da je moj otac ubijao – istakla je Suzan.

Ajstrop je potvrdio da je “sve što imaju žena koja je došla i ispričala priču o tijelima u bunaru”.

– Doveli smo pse koji su njuškali oko područja i oni su ukazali na to područje. Neću da kažem da je to bilo tačno iznad bunara, ali su ukazali na to područje – naveo je šerif, dodajući da će vlasti uraditi sve što mogu da dokažu da li je u pitanju mjesto zločina ili ne.

Kako navodi KETV, Donald Stadi umro je 2013. Istražitelji trenutno proveravaju validnost tvrdnji njegove kćerke Lusi prije nego što vlasti razmotre da kopaju u području u kojem su posebno obučeni psi ukazali na moguće postojanje ljudskih ostataka, piše srbija danas.

