Stravični snimci iz Španije: Najmanje 95 mrtvih

Najmanje 95 osoba poginulo je u olujnom nevremenu i poplavama u Španiji.

Zastrašujuće vodene bujice najteže su pogodile istočnu regiju Valenciju, ostavljajući gradove i ceste pod vodom, rušeći mostove. U samo desetak sati u nekim je dijelovima regije pala godišnja količina kiše.

Civilna zaštita helikopterima je evakuisala ljude s krovova kuća u pokrajinama Andaluziji, Valenciji i Albaceteu. Hitne službe pokušavaju se probiti u najteže pogođene dijelove.

BREAKING VIDEO – Flooding kills at least 51 in Valencia, Spain, says government. #Breaking #Spain #Flooding #Valencia pic.twitter.com/1qxuklyWjR

— Breaking News Video (@BreakingAlerter) October 30, 2024