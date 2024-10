Kamala Harris: “Moja politika će biti drugačija od Bidenove”

Harris je prošle sedmice rekla u emisiji The View: “Ne mogu da se sjetim nijedne stvari” koju bi radila drugačije od Bidena i ponovo je izbegla to pitanje u The Late Show with Stephen Colbert.

Voditelj Special Report na Fox Newsu, Bret Baier, ponovo je pritisnuo Harris tokom njihovog ekskluzivnog intervjua o tome kako će se razlikovati od predsjednika Bidena

“Moje predsjedništvo neće biti nastavak predsjedništva Joea Bidena, i, kao svaki novi predsjednik koji dođe na vlast, donosiću svoja životna iskustva, svoja profesionalna iskustva i nove, svježe ideje. Predstavljam novu generaciju liderstva,” odgovorila je Harris.

Nastavila je: “Ja, na primjer, nisam osoba koja je većinu svoje karijere provela u Washingtonu. Pozivam na ideje, bilo da dolaze od republikanaca koji me podržavaju, koji su bili na bini sa mnom prije nekoliko minuta, ili iz poslovnog sektora i drugih koji mogu doprinijeti odlukama koje donosim.”

Baier je nastavio: “Čuli smo mnogo o tim planovima u posljednjim danima. Vaš slogan kampanje je ‘nova putanja naprijed’ i ‘vrijeme je da okrenemo stranicu.’ Vi ste potpredsjednica već tri i po godine, pa, od čega treba da okrenete stranicu?”

“Prvo, okrećemo stranicu od posljednje decenije tokom koje smo bili opterećeni vrstom retorike koja dolazi od Donalda Trumpa, a koja je dizajnirana i sprovedena da podijeli našu zemlju i natjera Amerikance da doslovno upiru prstom jedni u druge. Retorika i pristup liderstvu koji sugerišu da je snaga lidera zasnovana na tome koga srušite, umjesto na tome što svi znamo da snaga liderstva dolazi od onih koje podižete,” rekla je Harris, prenosi Radiosarajevo.

Baier je pokušao da se umiješa, ali je Harris nastavila: “Snaga američkog predsjednika je u tome što razumije da većina od nas ima više zajedničkog nego što nas razdvaja.”

Istakla je: “To se odnosi na okretanje stranice od retorike od koje su ljudi, iskreno, iscrpljeni, Brete. Ljudi su iscrpljeni.”

Baier je upitao zašto, nakon tri i po godine administracije Biden-Harris, 79 posto ljudi kaže da je zemlja na pogrešnom putu. “Ako okrećete stranicu, bili ste na vlasti tri i po godine,” podsjetio je.

“A Donald Trump se kandiduje još od—” odgovorila je Harris dok je Baier ponovo napomenuo da je ona na vlasti. “Ajde,” rekla je. “Vi i ja znamo na šta mislim.”

“Zapravo ne znam, o čemu govorite?” upitao je, prije nego što se Harris ponovo okrenula Trumpu. Harris je slično izbjegla pitanja o svom dosijeu u vezi s imigracijom, preusmjeravajući temu na Trumpa.

Portparolka Trumpove kampanje, Karoline Leavitt, izdala je izjavu nakon Harrisovog intervjua s Baierom, nazvavši taj razgovor “saobraćajnom nesrećom” i ističući da Harris “nije mogla da da jasan odgovor na nijedno pitanje jer nema odgovore, piše Fox News.

Kamalina cijela kampanja zasniva se na lažima o predsjedniku Trumpu. Kamala ne može da izdrži pritisak intervjua sa Fox Newsom — sigurno ne može da izdrži pritisak da bude predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.”

