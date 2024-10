Izraelci predpostavljaju da su ubili prvog čovjeka Hamasa,Yahyu Sinwar

Izraelska vojska istražuje mogućnost da je ubila vođu Hamasa Yahyu Sinwara tokom operacije u Pojasu Gaze, saopćeno je u četvrtak. Prema izjavi, meta napada bila su tri militanta, ali identitet ubijenih još nije potvrđen.

Head of the political wing of the Palestinian Hamas movement in the Gaza Strip Yahya Sinwar attends a rally in support of Jerusalem's al-Aqsa mosque in Gaza City on October 1, 2022.