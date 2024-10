Izrael napao sirijski grad Latakiju

Izraelski napad na sirijski lučki grad Latakiju na Mediteranu u četvrtak rano je doveo do izbijanja požara, javila je sirijska državna novinska agencija SANA.

Vatrogasci su radili na gašenju požara, dodala je SANA.

Dvije osobe su povrijeđene, a privatna imovina je oštećena, javljaju državni mediji pozivajući se na izjavu vojske.

Sirijska državna televizija izvijestila je da se protuzračna odbrana zemlje suočila s izraelskim ciljevima iznad Latakije.

#BREAKING

Regime sources reported Israeli airstrikes in Latakia. According to locals, explosions are ongoing at the target area and are believed to be munitions burning. pic.twitter.com/aOFoZXxvFK

— Levant24 (@Levant_24_) October 17, 2024