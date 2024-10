Svirepo ubistvo tinejdžerke: Mladić napravio detaljan “plan smrti” prije nego što je brutalno ubio bivšu djevojku – isplivali JEZIVI detalji zločina

Nesrećna Rebeka (18) iz nemačkog Bajrojta svirepo je ubijena zbog zaslijepljenosti njenog momka koji je, uprkos omaložavanju i maltretiranju koje je kako sam kaže trpio, riješio da ubije bivšu djevojku i dva dana prije ubilačkog pohoda napravio je “listu za odstrijel”.

On je dva dana prije brutalnog ubistva napravio detaljan plan šta sve treba da uradi i kako će dobiti alibi, a onda i gde će odložiti oružje.

Na suđenju, koje se odigralo u petak u okružnom sudu Bajrojt, predstavljen je plan koji je tinejdžer napravio što je izazvalo žustre reakcije.

– Prtljag, rukavice, novčanik, ključevi, mobilni telefon, nož, ranac… – navodi se na listi koju je Leon sačinio 22. maja, samo dva dana prije nego što je 30 puta izbo Rebeku, piše Bild.

Mladić je, neposredno prije ubistva, posetio jedan festival i restoran brze hrane, kako bi imao alibi.

Takođe, na listi stoji da je planirao da zove Rebeku i kaže joj da planira da se ubije, ali da ona o tome nikome ne sme da kaže i da mora da dođe da razgovaraju.

– Trči gore, pozvoni, nosi sa sobom rukavice i nož – navodi se dalje u listi.

Poslije zločina, morao je da očisti oružje i ponese sav novac sa sobom. Takođe, planirao je da iskoristi Rebekin prst kako bi upravljao njenim mobilnim telefonom.

– Baci kesu za đubre sa telefonom, gradski park? Ili železnička stanica Bindlah? Zaustavi se u šumi Sas i zakopaj noževe u mraku. Idi kući – stajalo je na listi.

Leon se na sudu žalio da je trpeo maltretiranje od strane bivše, ali nije rekao da je i on nju vrijeđao i ponižavao. Na kraju je došlo do raskida, ali to nije ono što je Leona zadovoljilo.

Nakon što je počinio gnusan zločin, on je iste večeri, oko 22.30 časova, stao ispred kamere svog telefona i sav krvav snimio video.

– Moja djevojka, bivša devojka, koju sam toliko voleo… Video sam je kako krvari, isečen vrat, ali ništa… Ne osećam baš ništa dok to gledam – rekao je Leon koji je optužen da je 24. maja ubio svoju dragu iz djetinjstva sa čak 30 uboda nožem – piše Bild.

