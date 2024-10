Tursku pogodio jak zemljotres, pojavili se prvi snimci

Zemljotres jačine 5.9 stepeni po Richteru pogodio je područje istočnog turskog grada Malatya, saopšteno je iz Uprave za vanredne situacije Turske (AFAD), pišu vijesti.

Na web-stranici AFAD-a navedeno je kako je zemljotres zabilježen u 10:46 sati po lokalnom vremenu, s epicentrom u distriktu Kale, u Malatyi. Zemljotres je zabilježen na dubini od 10,07 kilometara.

Još nema informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti, ali su se na društvenim mrežama pojavili prvi snimci na kojim se vide ljudske reakcije na podrhtavanje tla.

🔴Powerful #earthquake strikes Turkey's Malatya, one of the cities devastated by February 2023 quakes

The 5.9 magnitude quake occurred at a depth of 10.07 kilometers. Tremors were felt in nearby provinces. #breakingpic.twitter.com/y6JW6lZxr0

— bianet English (@bianet_eng) October 16, 2024