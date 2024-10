Grupe civilnog društva tuže Nizozemsku zbog “nesprečavanja genocida u Gazi”

Koalicija palestinskih i nizozemskih organizacija civilnog društva objavila je da tuži Nizozemsku zbog “nesprečavanja genocida u Gazi i drugih izraelskih kršenja međunarodnog prava”.

Pro-Palestinian demonstrators protest on the day judges of the International Court of Justice (ICJ) hear a request for emergency measures to order Israel to stop its military actions in Gaza, in The Hague, Netherlands January 11, 2024. REUTERS/Thilo Schmuelgen