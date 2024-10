Meksički ribari se suočili s uraganom Milton, snimci su jezivi

U toku je evakuacija oko milion ljudi na Floridi, a šef policije je poslao poruku svima koji se neće evakuirati o opasnosti koja prijeti.

– Nadam se da su svi ozbiljno shvatili upozorenje i da će otići. Kada oluja dođe, hitnih službi na terenu neće biti i ostajete prepušteni sami sebi. Napišite svoje ime na nozi da vas možemo identificirati u slučaju smrti – rekao je.

Dok svijet čeka da Milton udari u obalu Floride, uragan je već napravio štetu na meksičkom poluotoku Jukatanu. Snimka s ribarskog broda izgleda zastrašujuće i dočarava kako bi to moglo izgledati kada dođe do obale, prenosi Avaz.

Fishing boat on seas faced the hurricane Milton in the Celestún of #Yucatán, #Mexico#Milton #hurricanemilton #MiltonFlorida #florida #flwx #Tampa #huragan #Burza pic.twitter.com/suXqNJRLe2

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 9, 2024